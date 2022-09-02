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Кейт Бланшетт стала лидером гламура на второй день фестиваля

02.09.22 / 11:04
Актриса прорекламировала фильм «Тар».

Кейт Бланшетт стала лидером гламура на второй день фестиваля
Австралийская звезда Кейт Бланшет не могла пропустить 79-й Венецианский кинофестиваль. Ведь в этом году она представляет драму режиссера Тодда Филда о первой в истории женщине-дирижере немецкого оркестра Лидии Тар.

Кейт Бланшетт стала лидером гламура на второй день фестиваля


В фильме «Тар» затронуты темы власти и безумия. И 53-летняя обладательница премии «Оскар» со всей своей артистичностью и страстью попыталась это изобразить.

Кейт Бланшетт стала лидером гламура на второй день фестиваля


«Власть, настоящая власть, требует маскировки... и если вы хотите надеть эту маску... вы должны предстать перед Богом и публикой и уничтожить себя» - говорил голос за кадром в финале трейлера фильма. А для прекрасной «эльфийской владычицы Галадриэль» тема власти – отнюдь не новость.

Известная своей аристократичностью и чувством стиля Кейт Бланшетт в первый день кинофестиваля появилась на красной дорожке в оригинальном голубом костюме с черной отделкой.

Кейт Бланшетт стала лидером гламура на второй день фестиваля


Актриса закрепила низ своих широких брюк золотыми булавками, что внесло некоторую изюминку в её достаточно скромный образ.

Кейт Бланшетт стала лидером гламура на второй день фестиваля


Австралийская кинозвезда не привлекала к себе внимания за счет оголенных частей тела, в отличие от многих других гостей мероприятия, например, Джулианны Мур. (см фото…)

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Ключевые слова: Кейт Бланшетт, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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