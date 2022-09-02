Кейт Бланшетт стала лидером гламура на второй день фестиваля

В фильме «Тар» затронуты темы власти и безумия. И 53-летняя обладательница премии «Оскар» со всей своей артистичностью и страстью попыталась это изобразить.
«Власть, настоящая власть, требует маскировки... и если вы хотите надеть эту маску... вы должны предстать перед Богом и публикой и уничтожить себя» - говорил голос за кадром в финале трейлера фильма. А для прекрасной «эльфийской владычицы Галадриэль» тема власти – отнюдь не новость.
Известная своей аристократичностью и чувством стиля Кейт Бланшетт в первый день кинофестиваля появилась на красной дорожке в оригинальном голубом костюме с черной отделкой.
Актриса закрепила низ своих широких брюк золотыми булавками, что внесло некоторую изюминку в её достаточно скромный образ.
Австралийская кинозвезда не привлекала к себе внимания за счет оголенных частей тела, в отличие от многих других гостей мероприятия, например, Джулианны Мур. (см фото…)