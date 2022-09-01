Джулианна Мур, Джоди Тернер Смит и другие зажгли красную дорожку: ТОП-10 горячих образов

Звёзды, включая Джоди Тернер-Смит и Джулианну Мур, вышли на красную дорожку Венецианского кинофестиваля для премьеры фильма «Белый шум», снятого режиссёром Ноа Баумбахом по роману ДеЛилло «Воздушное токсическое явление».Джоди Тернер-Смит, как одна из главных героинь фильма, вместе с председателем жюри Джулианной Мур открывали торжественное мероприятие на венецианском острове Лидо.Ну, а если хотите, чтобы шабаш удался, то пригласите голых ведьмочек. Может не совсем голых, и не совсем ведьмочек, однако чёрное, прозрачное и блестящее было явно в тренде вечера.Голливудская кинозвезда Джулианна Мур продемонстрировала свои стройные ноги благодаря прозрачному материалу юбки, который оставлял видимым её сексуальное черное нижнее бельё.61-летняя знаменитость грациозно вышагивала по красной дорожке в чёрных туфлях на платформе и сенсационном наряде.