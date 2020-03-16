Сегодня же актриса сообщила о заметном улучшении в своём состоянии и описала весь ход болезни: "Я думаю, я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: в первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще часа 3-4 днём! Подняться тяжело, была сумасшедшая усталость и дикая головная боль. Во вторую неделю температура полностью ушла, и появился лёгкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь!". Интересно, что сын звезды избежал заражения от своей мамы. Также Куриленко отметила, что в Лондоне ощущается острая нехватка тест-систем для определения наличия у человека вируса - тестируют только людей с тяжелыми симптомами.
Исцеление: Ольга Куриленко рассказала о своей борьбе с коронавирусом
Сегодня, 03:09
Девушка агента 007, звёздная актриса Ольга Куриленко заявила о выздоровлении от нового вируса.
Напомним, что на минувшей неделе 40-летняя актриса, также как несколько других её коллег по цеху, призналась, что сдала положительный тест на вирус COVID-19. Тогда Ольга рассказала в личном блоге, что находится на домашнем карантине в своём доме в Лондоне, потому что в больнице есть места только для людей в очень тяжёлом состоянии. Врачи посоветовали ей принимать витамины для поддержания иммунитета и сбивать высокую температуру таблетками парацетамола: "Препаратов для лечения коронавируса нет, мне сказали ждать, пока мой организм сам справится с ним" - писала тогда звезда.
Сегодня же актриса сообщила о заметном улучшении в своём состоянии и описала весь ход болезни: "Я думаю, я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: в первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще часа 3-4 днём! Подняться тяжело, была сумасшедшая усталость и дикая головная боль. Во вторую неделю температура полностью ушла, и появился лёгкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь!". Интересно, что сын звезды избежал заражения от своей мамы. Также Куриленко отметила, что в Лондоне ощущается острая нехватка тест-систем для определения наличия у человека вируса - тестируют только людей с тяжелыми симптомами.
Сегодня же актриса сообщила о заметном улучшении в своём состоянии и описала весь ход болезни: "Я думаю, я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: в первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще часа 3-4 днём! Подняться тяжело, была сумасшедшая усталость и дикая головная боль. Во вторую неделю температура полностью ушла, и появился лёгкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь!". Интересно, что сын звезды избежал заражения от своей мамы. Также Куриленко отметила, что в Лондоне ощущается острая нехватка тест-систем для определения наличия у человека вируса - тестируют только людей с тяжелыми симптомами.
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Ключевые слова: Ольга Куриленко, коронавирус
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Количество просмотров: 559
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com, dailypioneer.com, pinterest.com
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Автор фото: instagram.com, dailypioneer.com, pinterest.com
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Исцеление: Ольга Куриленко рассказала о своей борьбе с коронавирусом Девушка агента 007, звёздная актриса Ольга Куриленко заявила о выздоровлении от нового вируса.
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