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Несколько голливудских звёзд сообщили о подтвержденном у них коронавирусе

Сегодня, 03:23
От пандемии коронавируса не застрахованы даже голливудские звезды - стало известно, чей тест на вирус оказался положительным.

Несколько голливудских звёзд сообщили о подтвержденном у них коронавирусе
Коронавирус COVID-19, впервые выявленный в конце прошлого года в Китае, продолжает захватывать мир. Несколько дней назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что эпидемия вируса переросла в пандемию, то есть распространилась во множестве стран мира. Лидером по количеству заболевших (более 80 тысяч) и умерших (более 3 тысяч) остается Китай, где вирус уже пошёл на спад. Теперь главным эпицентром болезни стала Европа, а именно Италия - там уже зафиксировано почти 28 тысяч больных коронавирусом, умерло 2158 человек.

Несколько голливудских звёзд сообщили о подтвержденном у них коронавирусе


Однако за океаном ситуация также очень тревожная - в США вирусом заразились более 4 тысяч человек, 70 из них скончались. Среди сдавших положительный тест оказались и голливудские знаменитости - на прошлой неделе диагноз коронавирус был подтвержден у актёра Тома Хэнкса и его супруги - они заразились во время съемок нового фильма в Австралии.

Несколько голливудских звёзд сообщили о подтвержденном у них коронавирусе


Накануне о своём диагнозе заявила актриса Ольга Куриленко, прославившаяся ролью девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия": "Сижу в изоляции дома с диагнозом "коронавирус". Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез! Лечения нет, нужно ждать, когда он сам пройдет. Чтобы сбить температуру, сказали принимать парацетамол, что и делаю. Всё. Больше нечего делать. Я, конечно, еще витамины принимаю для себя. И чеснок ем, так, для иммунной системы. Пью воду. Лимоны выжимаю в воду" - призналась звезда.

Несколько голливудских звёзд сообщили о подтвержденном у них коронавирусе


Также сегодня коронавирус подтвердился у британского актёра Идриса Эльбы: "Сегодня утром мой анализ на COVID-19 оказался положительным. Чувствую себя хорошо, нет никаких симптомов, но остаюсь на карантине с тех пор, как узнал об этом. Оставайтесь дома и будьте прагматичны. Буду держать вас в курсе, как у меня идут дела. Без паники!" - написал актер на своей страничке в соцсети.

Несколько голливудских звёзд сообщили о подтвержденном у них коронавирусе

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Ключевые слова: Ольга Куриленко, Идрис Эльба, Том Хэнкс

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, zimbio.com, pinterest.com, businessinsider.com

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