Своё неведение певец объяснил в посте на своей личной страничке в соцсети: "Ничего себе! Я провёл 12 дней в пустыне, медитировал и был полностью изолирован от внешнего мира. Не было ни телефона, ни других средств связи… Вчера я вернулся в совершенно другой мир, который изменился навсегда. Ошеломительно — это мягко сказано. Мне приходят сообщения от друзей и родственников из разных уголков мира. Пытаюсь понять, что происходит. Надеюсь, что вы и ваши близкие в порядке. Посылаю всем положительную энергию".
«Коронавирус? Нет, не слышал»: Джаред Лето узнал о пандемии всего день назад
Вчера, 03:09
Солист рок-группы Thirty Seconds to Mars и актер Джаред Лето, пожалуй, стал единственной звездой, буквально только что узнавшей о вспышке коронавируса в мире.
Пока множество стран мира прикладывает максимальные усилия для борьбы с пандемией, уже коснувшейся даже голливудских знаменитостей, 48-летний Джаред Лето только начал осознавать весь масштаб нового вируса COVID-19.
Своё неведение певец объяснил в посте на своей личной страничке в соцсети: "Ничего себе! Я провёл 12 дней в пустыне, медитировал и был полностью изолирован от внешнего мира. Не было ни телефона, ни других средств связи… Вчера я вернулся в совершенно другой мир, который изменился навсегда. Ошеломительно — это мягко сказано. Мне приходят сообщения от друзей и родственников из разных уголков мира. Пытаюсь понять, что происходит. Надеюсь, что вы и ваши близкие в порядке. Посылаю всем положительную энергию".
Своё неведение певец объяснил в посте на своей личной страничке в соцсети: "Ничего себе! Я провёл 12 дней в пустыне, медитировал и был полностью изолирован от внешнего мира. Не было ни телефона, ни других средств связи… Вчера я вернулся в совершенно другой мир, который изменился навсегда. Ошеломительно — это мягко сказано. Мне приходят сообщения от друзей и родственников из разных уголков мира. Пытаюсь понять, что происходит. Надеюсь, что вы и ваши близкие в порядке. Посылаю всем положительную энергию".
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Ключевые слова: Джаред Лето
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Количество просмотров: 2 314
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com, twitter.com, pinterest.com
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Автор фото: instagram.com, twitter.com, pinterest.com
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«Коронавирус? Нет, не слышал»: Джаред Лето узнал о пандемии всего день назад Солист рок-группы Thirty Seconds to Mars и актер Джаред Лето, пожалуй, стал единственной звездой, буквально только что узнавшей о вспышке коронавируса в мире.
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