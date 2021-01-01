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"Не терпит детей": бывший бойфренд Анастасии Волочковой заявил, что она не хочет общаться со своей дочерью

Сегодня, 14:45
Сергей Кузнецов, видимо решил по полной программе захейтить свою бывшую знаменитую подруг Анастасию Волочкову.

"Не терпит детей": бывший бойфренд Анастасии Волочковой заявил, что она не хочет общаться со своей дочерью
Он заявил, что она ненавидит детей, причем касается это не только чужих отпрысков, но и ее родной дочери.

"Не терпит детей": бывший бойфренд Анастасии Волочковой заявил, что она не хочет общаться со своей дочерью


Напомним, что Ариадна подросла и переселилась жить к отцу, с родной матерью она не проживает под одной крышей уже около восьми лет. И банщик отметил, что подростку было очень некомфортно с балериной из-за неприязни.

Сергей Кузнецов раскрыл истинные отношения Анастасии Волочковой с дочерью и рассказал, как пренебрежительно она общалась с его сыном .

Кузнецов добавил: «Она органически не переваривает детей, это ее слова. Ее коробит. И я вот даже не знаю, как она делает все эти детские спектакли. Она с дочерью родной вообще не хочет общаться. Даже желания нет, сколько лет прошло. Я не представляю, как можно - без ребенка, и несколько лет. Ей все равно. Ей не надо вот это, она органически не терпит детей».

"Не терпит детей": бывший бойфренд Анастасии Волочковой заявил, что она не хочет общаться со своей дочерью


Сергей Кузнецов раскрыл истинные отношения Анастасии Волочковой с дочерью и рассказал, как пренебрежительно она общалась с его сыном

По словам мужчины, его сразу насторожило то, как артистка общалась с его маленьким сыном, он заметил, что та сильно переигрывает и пренебрежительно относится к мальчику с первой встречи.

"Не терпит детей": бывший бойфренд Анастасии Волочковой заявил, что она не хочет общаться со своей дочерью

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Ключевые слова: julianews, Анастасия Волочкова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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