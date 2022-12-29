Принц Гарри рассказал, как попал в скандал из-за шутки принца Уильяма и Кейт Миддлтон и как подрался с братом из-за Меган Маркл

Выдержки из мемуаров принца Гарри, которые должны были увидеть свет после 10 января, уже просочились в прессу.
Одним из таких запоминающихся отрывков стал скандальный эпизод с нацисткой формой в 2005 году, когда 20-летний Гарри пришёл на костюмированную вечеринку в нацистских регалиях.
По словам герцога Сассекского у него было два варианта, в чём появиться на мероприятии, и он решил спросить совета у брата и его жены. А Уильям и Кейт сказали ему надеть нацистскую форму, а затем «взвыли от смеха», когда увидели его в ней.
Наряд вызвал огромный скандал, и принцу Гарри потом пришлось долго публично извиняться за неуместную шутку.
Другим будоражащим эпизодом стало описание ссоры и драки между братьями. Скандал разразился на кухне лондонского дома Ноттингем Коттедж в 2019 году. И, как обычно, всё началось из-за Меган Маркл. Принц Уильям приехал к Гарри, чтобы обсудить «надвигающуюся катастрофу», при этом имел неосторожность назвать жену брата "трудной", "грубой" и "резкой", а Гарри обвинил брата в "повторении репортажа прессы".