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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта невозможно узнать

27.12.22 / 18:02
Внешность 16-летней девочки вызывает беспокойство.

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта невозможно узнать
Пока звёздные родители делят свои миллионы, виноградники и внимание публики, что происходит с их детьми остаётся только догадываться.

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта невозможно узнать


Всем известно, что у Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей: трое приёмных – Захара, Мэддокс и Пакс, а также трое биологических – Шайло и близнецы Нокс и Вивьен.

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта невозможно узнать


Так вот их родная старшая дочь Шайло Нувель Джоли-Питт, которой в этом году уже исполнилось 16 лет, переживает явно не простые времена.

У подростка был трудный период, и в какой-то момент она, вообще, хотела стать мальчиком, носила мужские вещи и коротко стриглась.

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта невозможно узнать


Но год назад что-то переменилось – девочка пошла на танцы, отрастила волосы и стала появляться на публике в платьях.

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта невозможно узнать


А сейчас, после очередного судебного кульбита родителей, фанаты артистов увидели последние фотографии звёздной наследницы и разволновались не на шутку.

На днях Шайло попала в объективы папарацци, когда выходила в магазин за собачьим кормом, и внешний вид девочки сразу же привлёк к себе внимание.

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Ключевые слова: Брэд Питт, Анджелина Джоли, Шайло Джоли-Питт, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети, legion-media.ru

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