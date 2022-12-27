Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта невозможно узнать

Пока звёздные родители делят свои миллионы, виноградники и внимание публики, что происходит с их детьми остаётся только догадываться.Всем известно, что у Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей: трое приёмных – Захара, Мэддокс и Пакс, а также трое биологических – Шайло и близнецы Нокс и Вивьен.Так вот их родная старшая дочь Шайло Нувель Джоли-Питт, которой в этом году уже исполнилось 16 лет, переживает явно не простые времена.У подростка был трудный период, и в какой-то момент она, вообще, хотела стать мальчиком, носила мужские вещи и коротко стриглась.Но год назад что-то переменилось – девочка пошла на танцы, отрастила волосы и стала появляться на публике в платьях.А сейчас, после очередного судебного кульбита родителей, фанаты артистов увидели последние фотографии звёздной наследницы и разволновались не на шутку.На днях Шайло попала в объективы папарацци, когда выходила в магазин за собачьим кормом, и внешний вид девочки сразу же привлёк к себе внимание.