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Бывшая жена Пьера Нарцисса рассказала о наследстве артиста

Сегодня, 14:06
Еще вчера Пьера Нарцисса должны были транспортировать на Родину - в Камерун, по настоянию родственников певца.

Бывшая жена Пьера Нарцисса рассказала о наследстве артиста
В Москве организацией прощания занималась бывшая жена Нарцисса Валерия Калачёва. Теперь начинает назревать вопрос о наследстве и экс-супруга уже заявила, что не собирается делиться с африканской роднёй.

Бывшая жена Пьера Нарцисса рассказала о наследстве артиста


К слову, особых богатств у исполнителя не было, а его квартира была записана на Валерию. Кроме того, никто из близких певца не помог оплатить церемонию, которая переносилась три раза, и отправку тела в Камерун, как и никто из них не приехал в связи с его смертью в Россию.

«Зал я снимаю сама третий раз, каждый раз платила по 150 тысяч. Деньги сгорели, это убытки. В Москву родные не приехали, ни рубля не прислали. Посольство Камеруна нам тоже не помогло. Деньги собирали с миру по нитке. Я ничего им не отдам. Квартира записана на меня, они ни на что претендовать не могут», - поделилась Валерия.

Бывшая жена Пьера Нарцисса рассказала о наследстве артиста


Плюс к тому, у Пьера и Валерии общая дочь, которая является главным претендентом на имущество артиста, как и родители, собственно.

Помимо Московской квартиры, несколько лет назад певец заявлял, что купил дом в США. Насколько это достоверно неизвестно. В любом случае, Калачёва призналась, что надеется, что несостоявшаяся африканская родня не надумает судиться.

Бывшая жена Пьера Нарцисса рассказала о наследстве артиста

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Ключевые слова: julianews, Пьер Нарцисс

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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