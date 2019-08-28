Беременной Юлии Ефременковой предстоит операция

В своём блоге женщина поделилась, что по результатам очередной проверки, ей придётся сделать операцию.«Гендер-пати мы должны были делать 26 июня, но перенесли непонятно на какой срок... Так как у нас небольшие проблемы со здоровьем, после второго скрининга 20 числа мы получили совсем не радостные новости. Сейчас мы под присмотром врачей в Кулакова, были в прошлый раз на УЗИ там, и вчера... Теперь в четверг, возможно, в пятницу будут делать операцию. Пока ничего говорить не хочу, так как пару дней я в более-менее адекватном состоянии... Поэтому ждем, что скажут врачи, молимся и надеемся на Всевышнего», - рассказал подписчикам звезда скандального реалити.Поклонники уверены, раз проблемы «небольшие», то переживать не стоит: «Не переживайте, раз небольшие проблемы, то они решаемы», «Операция это всегда страшно!», «Все будет хорошо!»