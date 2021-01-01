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"Доходов нет": возлюбленный Иды Галич рассказал о финансовых трудностях

Сегодня, 15:48
Блогер Ида Галич может похвастаться большими доходами, а вот с избранниками в этом плане ей везёт не очень.

"Доходов нет": возлюбленный Иды Галич рассказал о финансовых трудностях
То тянула мужа, теперь вот нынешний бойфренд блогер Стас Круглицкий столкнулся с безденежьем. Ранее его дела шли в гору, но, с нынешним кризисом, закрытием тиктока и проблемами с другими соцсетями, у мужчины начались проблемы. Он признался, что доходов у него практически нет, а живёт он на сбережения.

"Доходов нет": возлюбленный Иды Галич рассказал о финансовых трудностях


«Я лишился работы, остался без денег... новых денег. Доходов сейчас почти нет, живу на то, что заработал ранее. Есть, конечно, приходы от косметики (у меня свой бренд), но это не те деньги, на которые можно жить на том уровне, к которому привык. Пока могу позволить себе комфортную жизнь, а что будет дальше — не знаю. Надо что-то придумывать», - сетует Круглицкий.

"Доходов нет": возлюбленный Иды Галич рассказал о финансовых трудностях


Возможно возлюбленная Ида Галич поможет Стасу и как следует его пропиарит. Хотя, по его словам, она не желает выставлять отношения на показ, дабы не привлекать внимания к личной жизни. Пожалуй, пареньку следует обратить взгляд на Олю Бузову.

"Доходов нет": возлюбленный Иды Галич рассказал о финансовых трудностях

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Ключевые слова: julianews, Стас Круглицкий, Ида Галич

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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