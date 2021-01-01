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Светлана Бондарчук высказалась о романах бывшего мужа

Сегодня, 15:44
Федор и Светлана Бондарчук прожили в браке более двадцати лет.

Светлана Бондарчук высказалась о романах бывшего мужа
Затем на их пути повстречалась Паулина Андреева, и союз распался. Но как оказалось, актриса была не единственным увлечением Федора. Пару лет назад популярная в 90-х певица Лика Стар рассказала, что у нее был роман с режиссером. Теперь спустя время Светлана решила высказаться об изменах мужа. Но осуждает она не его, а Лику, которая встречалась с женатым мужчиной и предала ситуации огласке.

Светлана Бондарчук высказалась о романах бывшего мужа


"Сейчас, уже спустя десятилетия, думаю: «Господи, что должно быть в голове у человека, чтобы это делать. Мы даже не анализируем правда это или нет. Просто зачем? Тогда мы еще не знали, что есть формат желтизны. Это не всегда про то, что правда, а что — нет. Возможно, это и правда, но такой хайп… Были же вывалены такие вещи!" - высказалась Светлана.

Светлана Бондарчук высказалась о романах бывшего мужа


Ну, а о Паулине она может говорить совершенно спокойно. Сейчас Бондарчук замужем за дизайнером Сергеем Харченко, а с бывшим супругом сохранила хорошие отношения.

Светлана Бондарчук высказалась о романах бывшего мужа

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Ключевые слова: julianews, Светлана Бондарчук, Федор Бондарчук

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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Светлана Бондарчук высказалась о романах бывшего мужа Федор и Светлана Бондарчук прожили в браке более двадцати лет.
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