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Анастасия Волочкова встретилась со своей дочерью

Сегодня, 14:43
В череде бесконечных мужчин и застолий, Анастасия Волочкова нашла момент для общения с 16-летней дочерью.

Анастасия Волочкова встретилась со своей дочерью
В своём блоге балерина похвасталась, что Ариадна пришла к ней в гости, чтобы «покачать» мать на качелях. Настасья поделилась несколькими снимками, на которых можно посмотреть на её единственную наследницу.

Анастасия Волочкова встретилась со своей дочерью


«Моя любимая доченька Ариадна приехала в гости покачать меня на качели. Какая же она стала взрослая! Ей скоро исполнится 17 лет. Мы прекрасно провели время! Когда она была маленькой, на качелях катала ее я. Но так быстро летит время! И все меняется... Какие бы нас не разделяли расстояния, мы всегда рядом! И ведь мы с Аришей так похожи характерами, мировоззрением и не только. Это самый прекрасный человек! А я — счастливая мама. Я восхищаюсь внутренним миром этой прекрасной леди. Ее талантами, трудолюбием, знаниями, поэтическим даром, художественным, музыкальным, знанием иностранных языков, а, главное, Человечностью и добротой. Вот такой у нас сегодня прекрасный день», - подписала кадры Волочкова.

Анастасия Волочкова встретилась со своей дочерью


Подписчики все же выразили надежду на то, что мировоззрение и характер Ариадны не имеют общего со скандальной матерью.

Напомним, уже почти 5 лет дочь Анастасии Волочковой живёт у отца, изредка приходя к матери в гости. Артистка уверяет, что Игорь Вдовин забрал у неё наследницу и настроил против неё, однако в одном из интервью призналась, что сама отправила Ариадну к отцу, чтобы девочка на мешала ей устраивать личную жизнь.

Анастасия Волочкова встретилась со своей дочерью

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Ключевые слова: julianews, Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 1 378
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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