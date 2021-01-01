Анастасия Волочкова встретилась со своей дочерью

В своём блоге балерина похвасталась, что Ариадна пришла к ней в гости, чтобы «покачать» мать на качелях. Настасья поделилась несколькими снимками, на которых можно посмотреть на её единственную наследницу.«Моя любимая доченька Ариадна приехала в гости покачать меня на качели. Какая же она стала взрослая! Ей скоро исполнится 17 лет. Мы прекрасно провели время! Когда она была маленькой, на качелях катала ее я. Но так быстро летит время! И все меняется... Какие бы нас не разделяли расстояния, мы всегда рядом! И ведь мы с Аришей так похожи характерами, мировоззрением и не только. Это самый прекрасный человек! А я — счастливая мама. Я восхищаюсь внутренним миром этой прекрасной леди. Ее талантами, трудолюбием, знаниями, поэтическим даром, художественным, музыкальным, знанием иностранных языков, а, главное, Человечностью и добротой. Вот такой у нас сегодня прекрасный день», - подписала кадры Волочкова.Подписчики все же выразили надежду на то, что мировоззрение и характер Ариадны не имеют общего со скандальной матерью.Напомним, уже почти 5 лет дочь Анастасии Волочковой живёт у отца, изредка приходя к матери в гости. Артистка уверяет, что Игорь Вдовин забрал у неё наследницу и настроил против неё, однако в одном из интервью призналась, что сама отправила Ариадну к отцу, чтобы девочка на мешала ей устраивать личную жизнь.