Анастасия Костенко рассказала, почему ее сын попал в больницу

На данный момент жена футболиста Тарасова вместе с ребёнком в госпитале. Как выяснилось, ребенок и мама подхватили парагрипп.«У Леши парагрипп со всеми вытекающими — гнойный отит, ларингит. У меня парагрипп тоже. Теперь я спокойна, что ему легче. Страшно было и больно, когда каждые 5-10 минут он кашлял и плакал от этого, а я не могла ему помочь. Вчера до шести утра была капельница, и я, естественно, не могла спать, следила за проводом. Леша избил меня во сне лангеткой. Катетер — это отдельная боль всех мам, чьи малыши груднички и пухляши. Несколько попыток, маленькие ручки, венки... Не могу передать, что у меня на душе, но кажется, что я приблизительно понимаю, что ждет в аду», - делится Костенко с подписчиками.По словам многодетной мамы, заболели они с сыном после посещения московского парка развлечений «Остров мечты».