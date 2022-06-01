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Когда состоится прощание с Пьером Нарциссом

Сегодня, 15:51
Прощание с Пьером Нарциссом должно было состояться еще 25 июня.

Когда состоится прощание с Пьером Нарциссом
Однако, в назначенный день морг отказался открыть зал для поклонников и близких музыканта из-за того, что покойный является гражданином Камеруна и его мать и родственники запретили проведение церемонии, требуя немедленно доставить тело на Родину, где оно будет погребено в фамильном склепе. В дело вмешалось посольство африканской страны.

Когда состоится прощание с Пьером Нарциссом


В итоге бывшей жене Пьера Валерии Калачёвой удалось договориться с несостоявшейся свекровью - прощанию в Москве быть, но сразу после этого гроб с телом артиста будет транспортирован в Камерун. Поклонники смогут проститься с исполнителем хита «Шоколадный заяц» 29 июня.

Когда состоится прощание с Пьером Нарциссом


"Я, как мать, понимаю, что она (мать Нарцисса) хочет полить его своими слезами, с любовью рядом с папой в склепе похоронить. Это моя инициатива, я пошла ей навстречу. Здесь (в Москве) я сделаю всё красиво, как он любил, по высшему пилотажу. И друзья хорошо выглядеть будут, некоторые будут в его футболках (с изображением его), хор будет петь на его прощании. Будет много роз», - поделилась Валерия.

Напомним, Пьер Нарцисс и Валерия Калачёва развелись из-за измены певца. Несмотря на это они остались близки и вместе воспитывали дочь Каролину-Кристель.

Когда состоится прощание с Пьером Нарциссом

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Ключевые слова: julianews, Пьер Нарцисс

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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