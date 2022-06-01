Когда состоится прощание с Пьером Нарциссом

В итоге бывшей жене Пьера Валерии Калачёвой удалось договориться с несостоявшейся свекровью - прощанию в Москве быть, но сразу после этого гроб с телом артиста будет транспортирован в Камерун. Поклонники смогут проститься с исполнителем хита «Шоколадный заяц» 29 июня.
"Я, как мать, понимаю, что она (мать Нарцисса) хочет полить его своими слезами, с любовью рядом с папой в склепе похоронить. Это моя инициатива, я пошла ей навстречу. Здесь (в Москве) я сделаю всё красиво, как он любил, по высшему пилотажу. И друзья хорошо выглядеть будут, некоторые будут в его футболках (с изображением его), хор будет петь на его прощании. Будет много роз», - поделилась Валерия.
Напомним, Пьер Нарцисс и Валерия Калачёва развелись из-за измены певца. Несмотря на это они остались близки и вместе воспитывали дочь Каролину-Кристель.