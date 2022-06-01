Когда состоится прощание с Пьером Нарциссом

Однако, в назначенный день морг отказался открыть зал для поклонников и близких музыканта из-за того, что покойный является гражданином Камеруна и его мать и родственники запретили проведение церемонии, требуя немедленно доставить тело на Родину, где оно будет погребено в фамильном склепе. В дело вмешалось посольство африканской страны.В итоге бывшей жене Пьера Валерии Калачёвой удалось договориться с несостоявшейся свекровью - прощанию в Москве быть, но сразу после этого гроб с телом артиста будет транспортирован в Камерун. Поклонники смогут проститься с исполнителем хита «Шоколадный заяц» 29 июня."Я, как мать, понимаю, что она (мать Нарцисса) хочет полить его своими слезами, с любовью рядом с папой в склепе похоронить. Это моя инициатива, я пошла ей навстречу. Здесь (в Москве) я сделаю всё красиво, как он любил, по высшему пилотажу. И друзья хорошо выглядеть будут, некоторые будут в его футболках (с изображением его), хор будет петь на его прощании. Будет много роз», - поделилась Валерия.Напомним, Пьер Нарцисс и Валерия Калачёва развелись из-за измены певца. Несмотря на это они остались близки и вместе воспитывали дочь Каролину-Кристель.