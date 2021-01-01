Александр Добровинский рассказал, с кем хотел остаться сын Кистины Орбакайте после развода родителей

В результате чего, на свет появился сын знаменитости - Дэни. Вот только жизнь с возлюбленным не задалась, а при расставании, следуя обычаям, Байсаров намеревался оставить мальчика у себя. Последовали громкие судебные процессы.Адвокатом предпринимателя выступал небезызвестный Александр Добровинский. В итоге, пара подписала соглашение, согласно которому Дэни сам должен был решить, с кем хочет жить. Юрист признался, что на него оказывалось серьезное общественное давление, ибо поклонники Аллы Пугачевой яро требовали, чтобы мальчика непременно оставили с матерью. Но, по словам Добровинского, сам наследник семейства хотел остаться с отцом, и вот почему.«Дени хотел жить с папой и объяснял это очень понятно. Милейший мальчишка был. Говорил: «Я обожаю маму и бабушку, но ни одного Нового года мы вместе не провели, потому что они работают. Когда мама в Москве, хочу жить с ней. Когда она на гастролях, хочу жить с папой». Было очень мило и по-детски правильно», - поделился правозащитник.Известно, что Дэни действительно жил с отцом, однако постепенно таки перебрался к матери. Ну а сейчас он более самостоятелен и живёт отдельно в Столице. С обоими родителями парень поддерживает тёплые отношения.