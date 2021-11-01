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Какое наследство оставил Юри Шатунов

Сегодня, 16:00
Вчера стало известно о смерти Юрия Шатунова, причины трагедии уже установлены.

Какое наследство оставил Юри Шатунов
Как это водится, журналистская братия оперативно навела справки, выяснив, какое же имущество оставил после себя легендарный музыкант.

Какое наследство оставил Юри Шатунов


Напомним, экс-солист «Ласкового мая» был более 20 лет счастливо женат на женщине по имени Светлана, у пары двое несовершеннолетних детей - сын Дэннис и дочь Эстелла. Супруги познакомились в Германии в 90-х, во время гастролей Юрия, там же состоялась свадьба, ну а после, семья Шатунова продолжала жить в Европе. Жена и дети и являются наследниками артиста.

По словам источников, в наследственную массу входит две квартиры и дом. Первая квартира - однушка в Москве, которую Шатунов когда-то получил как сирота, после выпуска из интерната. Сейчас эта недвижимость оценивается в 11 миллионов рублей.

Какое наследство оставил Юри Шатунов


А вот другие апартаменты можно назвать шикарными. Они находятся в Сочи в отеле «Разин», принадлежащем бывшему продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину.

Какое наследство оставил Юри Шатунов


Несмотря на вражду и суды в последние годы, в 2016 году он подарил недвижимость экс-подопечному.

Какое наследство оставил Юри Шатунов


На данный момент сочинская квартира стоит порядка 15 миллионов рублей.

Какое наследство оставил Юри Шатунов


Ну а самой внушительной частью наследства стал особняк в Мюнхене, который Шатунов купил за 10 миллионов долларов, отсуженные когда-то у Разина. В нём певец проживал вместе с семьей 20 лет.

Какое наследство оставил Юри Шатунов

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Ключевые слова: julianews, Юрий Шатунов

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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