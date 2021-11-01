Какое наследство оставил Юри Шатунов

Как это водится, журналистская братия оперативно навела справки, выяснив, какое же имущество оставил после себя легендарный музыкант.Напомним, экс-солист «Ласкового мая» был более 20 лет счастливо женат на женщине по имени Светлана, у пары двое несовершеннолетних детей - сын Дэннис и дочь Эстелла. Супруги познакомились в Германии в 90-х, во время гастролей Юрия, там же состоялась свадьба, ну а после, семья Шатунова продолжала жить в Европе. Жена и дети и являются наследниками артиста.По словам источников, в наследственную массу входит две квартиры и дом. Первая квартира - однушка в Москве, которую Шатунов когда-то получил как сирота, после выпуска из интерната. Сейчас эта недвижимость оценивается в 11 миллионов рублей.А вот другие апартаменты можно назвать шикарными. Они находятся в Сочи в отеле «Разин», принадлежащем бывшему продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину.Несмотря на вражду и суды в последние годы, в 2016 году он подарил недвижимость экс-подопечному.На данный момент сочинская квартира стоит порядка 15 миллионов рублей.Ну а самой внушительной частью наследства стал особняк в Мюнхене, который Шатунов купил за 10 миллионов долларов, отсуженные когда-то у Разина. В нём певец проживал вместе с семьей 20 лет.