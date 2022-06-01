Скончался Юрий Шатунов

Вчера стало известно о смерти 45-летнего Пьера Нарцисса. А минувшей ночью скончался 48-летний солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Его директор сообщил, что певец умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Причиной этому стал инфаркт миокарда.Последние годы Шатунов судился с Андреем Разиным, который пытался запретить ему исполнять песни "Ласкового мая". И лишь неделю назад суд встал на сторону Юры, лишив прав на композиции самого продюсера.Шатунов не жаловался на здоровье и продолжал выступать. У музыканта осталась жена и двое детей.