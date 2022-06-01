Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Скончался Юрий Шатунов

Сегодня, 11:57
Второй день подряд ознаменовался потерями среди артистов.

Скончался Юрий Шатунов
Вчера стало известно о смерти 45-летнего Пьера Нарцисса. А минувшей ночью скончался 48-летний солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Его директор сообщил, что певец умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Причиной этому стал инфаркт миокарда.

Скончался Юрий Шатунов


Последние годы Шатунов судился с Андреем Разиным, который пытался запретить ему исполнять песни "Ласкового мая". И лишь неделю назад суд встал на сторону Юры, лишив прав на композиции самого продюсера.

Скончался Юрий Шатунов



Шатунов не жаловался на здоровье и продолжал выступать. У музыканта осталась жена и двое детей.

Скончался Юрий Шатунов

← Сколько пластических операций сделала Милана Тюльпанова «Мисс Франция-2021» Амандин Пети облачилась «в перья» перед фотокамера... →

Ключевые слова: julianews, Юрий Шатунов

Количество просмотров: 1 300
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Что стало причиной смерти Пьера Нарцисса
Андрей Разин лишился прав на песни "Ласкового мая"
Юра Шатунов скорбит по скончавшейся маме
Юрий Шатунов
Бывшая жена миллиардера Джастин Маск гуляла с собачкой в рваных джинсах и стоптанной обуви Когда сын становится дочерью некогда думать о внешнем виде.
Как Андрей Разин охарактеризовал свои отношения с Юрием Шатуновым Последние несколько лет Андрей Разин и Юрий Шатунов судись за права на песни "Ласкового мая".
"Слезы": Ольга Зарубина высказалась о размере своей пенсии 63-летняя Ольга Зарубина недовольна размером своей пенсии.
Королева Ма́ксима вся в рубинах блистала на дипломатическом ужине в Амстердаме Помпезный выход королевской четы не мог не привлечь внимания фотографов.
Вальтер Ван Бейрендонк выставил на подиум героев комиксов Кибер-панк и поп-арт во французской моде.
Риз Купер на Парижской неделе мужской моды выбрал практичность и простоту Дорогу молодым!
Маленькая девочка Арло Мерц в небесно-голубом оказалась в «Списках смертников» Очаровательная малышка выглядела в стиле героини Льюиса Кэрролла.
«Мисс Франция-2021» Амандин Пети облачилась «в перья» перед фотокамерами в Монте-Карло 24-летняя красотка умеет себя преподнести.
Скончался Юрий Шатунов Второй день подряд ознаменовался потерями среди артистов.
Сколько пластических операций сделала Милана Тюльпанова 28-летняя Милана Тюльпанова не скрывает, что ее внешность претерпела немало изменений.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.