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Что стало причиной смерти Пьера Нарцисса

Сегодня, 15:57
Сегодня стало известно, что знаменитый «шоколадный заяц» Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет.

Что стало причиной смерти Пьера Нарцисса
Появилась информация, что у артиста были серьезные проблемы со здоровьем, он страдал от астмы, а во время недавнего обследования у него диагностировали почечную недостаточность и в срочном порядке положили в больницу на операцию.

Что стало причиной смерти Пьера Нарцисса


Вчера днём он чувствовал себя нормально, но к вечеру ситуация ухудшилась и артиста ввели в кому, из которой он больше не вышел - сердце не выдержало нагрузки.

Что стало причиной смерти Пьера Нарцисса


«Ночью была проведена экстренная операция. Пьер скончался, не приходя в сознание. Наша последняя встреча оказалась в парке «Немчиновка» на показе мод. Ему тогда было плохо, он даже не стал выходить к зрителям... Пока не приехали основные люди, не выходил. У него тогда же разыгралась астма, после этого он не хотел приезжать на мероприятия», - поделился друг и директор Пьера Нарцисса Сергей Дворцов.

Что стало причиной смерти Пьера Нарцисса

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Ключевые слова: julianews, Пьер Нарцисс

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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