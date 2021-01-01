Что стало причиной смерти Пьера Нарцисса

Появилась информация, что у артиста были серьезные проблемы со здоровьем, он страдал от астмы, а во время недавнего обследования у него диагностировали почечную недостаточность и в срочном порядке положили в больницу на операцию.Вчера днём он чувствовал себя нормально, но к вечеру ситуация ухудшилась и артиста ввели в кому, из которой он больше не вышел - сердце не выдержало нагрузки.«Ночью была проведена экстренная операция. Пьер скончался, не приходя в сознание. Наша последняя встреча оказалась в парке «Немчиновка» на показе мод. Ему тогда было плохо, он даже не стал выходить к зрителям... Пока не приехали основные люди, не выходил. У него тогда же разыгралась астма, после этого он не хотел приезжать на мероприятия», - поделился друг и директор Пьера Нарцисса Сергей Дворцов.