Чем занимается сын Полины Гагариной

Лицо наследницы певица до сих пор скрывает от публики, а вот сын уже постепенно вливается в музыкальные круги.По словам Полины, Андрей уже пишет песни для начинающих артистов и занимается аранжировкой, у него даже имеется своя студия, не без участия звёздной матери, разумеется. А вообще, парень намерен создать свой музыкальный лейбл.«У него своя студия, куча звуков, он делает аранжировки молодым талантам. Он хочет сам. Хочет сам сделать свой мир, свою империю, свой лейбл — пусть будет так. У него невероятная чуйка, разглядывает таланты, слышит какие-то нюансы. Мне это все очень нравится, и я его поддерживаю как мама. Я, конечно же, его наставник тоже, но большей части мне важно оставаться мамой», - поделилась Гагарина.Кстати, вскоре певица намерена представить поклонникам дочь, точнее, Мия это сделает сама. Вероятно, девочке заведут соцсети.