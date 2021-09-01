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Чем занимается сын Полины Гагариной

Сегодня, 15:25
Полина Гагарина воспитывает двоих детей - сына Андрея и дочь Мию.

Чем занимается сын Полины Гагариной
Лицо наследницы певица до сих пор скрывает от публики, а вот сын уже постепенно вливается в музыкальные круги.

Чем занимается сын Полины Гагариной


По словам Полины, Андрей уже пишет песни для начинающих артистов и занимается аранжировкой, у него даже имеется своя студия, не без участия звёздной матери, разумеется. А вообще, парень намерен создать свой музыкальный лейбл.

Чем занимается сын Полины Гагариной


«У него своя студия, куча звуков, он делает аранжировки молодым талантам. Он хочет сам. Хочет сам сделать свой мир, свою империю, свой лейбл — пусть будет так. У него невероятная чуйка, разглядывает таланты, слышит какие-то нюансы. Мне это все очень нравится, и я его поддерживаю как мама. Я, конечно же, его наставник тоже, но большей части мне важно оставаться мамой», - поделилась Гагарина.

Кстати, вскоре певица намерена представить поклонникам дочь, точнее, Мия это сделает сама. Вероятно, девочке заведут соцсети.

Чем занимается сын Полины Гагариной

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Ключевые слова: julianews, Полина Гагарина

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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