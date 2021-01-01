Как Стас Пьеха прокомментировал слухи о своей эмиграции

Однако, он поспешил заверить, что никуда иммигрировать не намерен, тем более, что со своим отцом он практически не общается. Лишь помогает финансово, да иногда справляется о здоровье. Так что жить с родителем в его планы не входит, как и уезжать из страны.«Думаю, что такие разговоры появились, когда российские селебрити уезжали за границу. Меня просто хотели как-то скомпромитировать, сделать из меня изгоя. Но проблема в том, что мой отец живет в Литве, где к российскому артисту относятся крайне негативно. Да, я поддерживаю отца финансово, как могу, иногда справляюсь о его здоровье, но не более. Мы с ним никогда толком не общались, не жили вместе. Поэтому было бы странно уехать к отцу в Литву. Нет, я никуда из России не поеду. Отдохнуть дней на десять куда-нибудь съездил бы, причем хочу поехать в горы, и у нас есть хорошие. У меня вообще мечта в Дагестанские горы поехать. Сейчас сил поднаберусь, после сезона аллергии, ковида, и снаряжусь», - поделился артист.Кроме того, в России у Пьехи сын Пётр, которого он финансово обеспечивает. К сожалению, общается с наследником Стас редко.