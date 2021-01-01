Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Как Стас Пьеха прокомментировал слухи о своей эмиграции

Сегодня, 16:15
Отец Стаса Пьехи проживает в Вильнюсе. По слухам, именно туда перебирается певец в свете последних политических событий.

Как Стас Пьеха прокомментировал слухи о своей эмиграции
Однако, он поспешил заверить, что никуда иммигрировать не намерен, тем более, что со своим отцом он практически не общается. Лишь помогает финансово, да иногда справляется о здоровье. Так что жить с родителем в его планы не входит, как и уезжать из страны.

Как Стас Пьеха прокомментировал слухи о своей эмиграции


«Думаю, что такие разговоры появились, когда российские селебрити уезжали за границу. Меня просто хотели как-то скомпромитировать, сделать из меня изгоя. Но проблема в том, что мой отец живет в Литве, где к российскому артисту относятся крайне негативно. Да, я поддерживаю отца финансово, как могу, иногда справляюсь о его здоровье, но не более. Мы с ним никогда толком не общались, не жили вместе. Поэтому было бы странно уехать к отцу в Литву. Нет, я никуда из России не поеду. Отдохнуть дней на десять куда-нибудь съездил бы, причем хочу поехать в горы, и у нас есть хорошие. У меня вообще мечта в Дагестанские горы поехать. Сейчас сил поднаберусь, после сезона аллергии, ковида, и снаряжусь», - поделился артист.

Как Стас Пьеха прокомментировал слухи о своей эмиграции


Кроме того, в России у Пьехи сын Пётр, которого он финансово обеспечивает. К сожалению, общается с наследником Стас редко.

Как Стас Пьеха прокомментировал слухи о своей эмиграции

← Тимати поделился снимком с девушкой Алена Шишкова рассказала, как приобрела квартиру →

Ключевые слова: julianews, Стас Пьеха

Количество просмотров: 689
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Как Стас Пьеха прокомментировал слухи о своей эмиграции
"Финансово поддерживаю": Стас Пьеха рассказал об отношениях со своим отцом
Мэтт Леблан девять лет не общается со своим отцом
Стас Пьеха признался, что редко общается с сыном
Giorgio Armani на показе в Милане представляет не моду, а стиль жизни «Самые стильные люди выглядят так, будто не прилагают никаких усилий к собственному внешнему виду» © G. Armani.
Натали Имбрулья продемонстрировала в элитном пабе интригующий сценический образ Рок-певица выступила на празднике еды и музыки.
Алена Шишкова рассказала, как приобрела квартиру Пока Тимати зарабатывает миллионы и обустраивает свои дизайнерские хоромы, его дочь Алиса вместе с экс-возлюбленной Аленой Шишковой года жили в съемном жилье.
Как Стас Пьеха прокомментировал слухи о своей эмиграции Отец Стаса Пьехи проживает в Вильнюсе. По слухам, именно туда перебирается певец в свете последних политических событий.
Тимати поделился снимком с девушкой Уже давно возникли догадки, что Тимати раскручивает моделей за мзду.
Шотландский музыкант Джон Фрателли стал «ковбоем» Мужчина с гитарой и трехдневной щетиной всегда в тренде.
Сын Илона Маска отказался от фамилии своего отца Илон Маск - отец семерых детей.
Кристине Асмус стало плохо во время спектакля Кристина Асмус отличилась не только своими ролями кино.
Лера Кудрявцева высказалась о своем муже Лера Кудрявцева уже девять лет замужем за Игорем Макаровым.
Звезды не первой молодости Джиллиан Андерсон и Мишель Пфайффер блеснули белозубыми улыбками в Лондоне Две знаменитые блондинки не могли пропустить очередную тусовку от Paramount Pictures.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.