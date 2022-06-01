Тимати поделился снимком с девушкой

Так, аккурат год назад он работал с Сашей Дони из Киева. Началось все на острове Миконос.Музыкант водил «модель» по улочкам и делал провокационные снимки, раззадоривая поклонников и прессу старался слепить из Дони «звезду», привлекая подписчиков.Результат был так себе - девушке только и удалось урвать, что короткий рекламный контракт бренда отечественной косметики. Не факт, что спонсору этой «силиконовой долины» удалось отбить затраты на услуги Тимати, а может и без спонсора обошлось, а Александра сама подкопила деньжат и вложила в свою «перспективу».Тем не менее, музыкант похоже и дальше решил действовать по той же схеме. Теперь на очереди Валентина, которая тоже, якобы, сейчас является его девушкой, но это не точно. И вот, прошёл год, все тот же Миконос, все те же каменные дорожки, только теперь Тимур Юнусов показательно выгуливает по ним Валю.