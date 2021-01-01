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Сын Илона Маска отказался от фамилии своего отца

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Илон Маск - отец семерых детей.

Сын Илона Маска отказался от фамилии своего отца
Пятерых сыновей родила его первая жена Джастин Уилсон. В браке с канадской певицей Клер Буше у него родился еще один сын, получивший странное имя XÆA-12. После расставания они снова стали родителями. Суррогатная мать родила для пары дочь, которую назвали не менее своеобразно - Экса Дарк Сидерель Маск.

Сын Илона Маска отказался от фамилии своего отца


А теперь стало известно, что один из старших сыновей Илона не хочет больше поддерживать с ним отношения. 18-летний Ксавьер решил сменить пол и отказаться от фамилии своего отца.

Сын Илона Маска отказался от фамилии своего отца


Он заявил, что не хочет быть никоим образом связанным со своим родителем и возьмет фамилию матери. Причины такого решения пока неизвестны.

Сын Илона Маска отказался от фамилии своего отца

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Ключевые слова: julianews, Илон Маск

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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