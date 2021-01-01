Алла Пугачева попала под санкции

Несмотря на то, что сейчас Галкин с упоением шутит со сцены по поводу того, как вместо ушедших Макдональдсов в России скоро будут кормить перловой кашей, подаваемой сквозь решетку, супругу Макса Аллу Пугачеву коллективный запад не пощадил.

Под раздачу попала её компания ООО «АБП», которой, согласно Уставу, разрешено заниматься радиовещанием.Надо полагать, что именно этой компании принадлежала, давно почившая в бозе радиостанция «Алла». Так вот теперь она под запретом, как, возможный источник российской пропаганды.Так что неважно, что ты давно переехала в Израиль, а твоего мужа с антироссийскими шуточками ждут с распростертыми объятиями в Польше, Латвии и Литве – никто там разбираться не будет и никакое гражданство Израиля не поможет.