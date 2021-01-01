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Алла Пугачева попала под санкции

Сегодня, 18:36
Несмотря на то, что сейчас Галкин с упоением шутит со сцены по поводу того, как вместо ушедших Макдональдсов в России скоро будут кормить перловой кашей, подаваемой сквозь решетку, супругу Макса Аллу Пугачеву коллективный запад не пощадил.

Алла Пугачева попала под санкции
Под раздачу попала её компания ООО «АБП», которой, согласно Уставу, разрешено заниматься радиовещанием.

Алла Пугачева попала под санкции


Надо полагать, что именно этой компании принадлежала, давно почившая в бозе радиостанция «Алла». Так вот теперь она под запретом, как, возможный источник российской пропаганды.

Алла Пугачева попала под санкции


Так что неважно, что ты давно переехала в Израиль, а твоего мужа с антироссийскими шуточками ждут с распростертыми объятиями в Польше, Латвии и Литве – никто там разбираться не будет и никакое гражданство Израиля не поможет.

Алла Пугачева попала под санкции

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Ключевые слова: julianews, Алла Пугачева, Максим Галкин

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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