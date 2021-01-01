Как Лидия Федосеева-Шукшина отреагировала на новости о свадьбе Бари Алибасова

Его избранницей якобы стала его сиделка Елена. Это известие стало ударом для извечной подружки и экс-жены скандалиста Лидии Федосеевой-Шукшиной.Вдова Шукшина призналась, что у неё началась истерика после услышанного. «Я не спала всю ночь. Я давно такого не испытывала — чувство страха, боязни, обиды, злости… Позвонил кто-то и сказал, что завтра на телевидении состоится женитьба Бари Алибасова… Оторопь взяла, я не могла продохнуть, думала, наступил конец моей жизни. Мы три дня назад говорили по телефону, он говорил: «Ну, все, любимая, целую, спокойной ночи», - сетует Лидия Николаевна.Потом уж ей стало известно, что всё это очередная постановка и никакой свадьбы не намечается. Гора упала с плеч старушки, нервы отпустили.