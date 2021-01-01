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Как Лидия Федосеева-Шукшина отреагировала на новости о свадьбе Бари Алибасова

Сегодня, 15:27
Не так давно СМИ облетела новость о том, что Бари Алибасов в очередной раз женится.

Как Лидия Федосеева-Шукшина отреагировала на новости о свадьбе Бари Алибасова
Его избранницей якобы стала его сиделка Елена. Это известие стало ударом для извечной подружки и экс-жены скандалиста Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Как Лидия Федосеева-Шукшина отреагировала на новости о свадьбе Бари Алибасова


Вдова Шукшина призналась, что у неё началась истерика после услышанного. «Я не спала всю ночь. Я давно такого не испытывала — чувство страха, боязни, обиды, злости… Позвонил кто-то и сказал, что завтра на телевидении состоится женитьба Бари Алибасова… Оторопь взяла, я не могла продохнуть, думала, наступил конец моей жизни. Мы три дня назад говорили по телефону, он говорил: «Ну, все, любимая, целую, спокойной ночи», - сетует Лидия Николаевна.

Как Лидия Федосеева-Шукшина отреагировала на новости о свадьбе Бари Алибасова


Потом уж ей стало известно, что всё это очередная постановка и никакой свадьбы не намечается. Гора упала с плеч старушки, нервы отпустили.

Как Лидия Федосеева-Шукшина отреагировала на новости о свадьбе Бари Алибасова

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Ключевые слова: julianews, Бари Алибасов, Лидия Федосеева-Шукшина

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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