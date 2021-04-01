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На какие деньги живет вдова Бориса Грачевского

Сегодня, 15:18
Получив наследство Бориса Грачевского, его вдова Екатерина Белоцерковская также стала счастливой обладательницей миллионных долгов.

На какие деньги живет вдова Бориса Грачевского
20 миллионов она и другие наследники должны выплатить партнёру Грачевского по «Ералашу», который также приходится крестным отцом его младшему сыну Филиппу.

На какие деньги живет вдова Бориса Грачевского


Женщина поделилась своими соображениями о том, как выплатить крупную сумму. «Я должна «Ералашу» и продюсерскому центру 20 миллионов. О долгах мы узнали в августе месяце, их предъявил генеральный директор, крестный отец детей. Долг должны выплатить Ксения, Василиса, Филипп и я. Есть варианты не платить, но он не корректен для органов опеки. Можно все закончить миром — мы с Аней делим квартиру и дом, а Ералаш мы отдаем Ксении и якобы никто никому ничего не должен. Но Ералаш (доля, которая у нас имеется) они превышают по цене стоимость имущества, которое принадлежит Ксении», - поведала Екатерина.

На какие деньги живет вдова Бориса Грачевского


Белоцерковская думала также о продаже дома, но её долей не хватит на выплату 20 миллионов. Теперь она задумалась о продаже дачи. На данный момент супруга режиссёра признается, что едва сводит концы с концами и живёт на выплаты по потере кормильца в размере 20 000 рублей в месяц. Как только все разрешится с судами по наследству и долгам, она планирует выйти на работу.

На какие деньги живет вдова Бориса Грачевского

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Ключевые слова: julianews, Екатерина Белоцерковская

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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На какие деньги живет вдова Бориса Грачевского Получив наследство Бориса Грачевского, его вдова Екатерина Белоцерковская также стала счастливой обладательницей миллионных долгов.
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