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Прохор Шаляпин обратился к властям с просьбой оказать содействие в расследовании

Сегодня, 15:03
К заявлениям Прохора Шаляпина уже давно мало кто относится серьезно, но вот этот крик души все же достоин внимания.

Прохор Шаляпин обратился к властям с просьбой оказать содействие в расследовании
В своём блоге артист обратился к губернатору Волгоградской области с просьбой навести порядок в следственных органах и оказать содействие в расследовании особо тяжкого преступления.

Прохор Шаляпин обратился к властям с просьбой оказать содействие в расследовании


По словам Шаляпина, в 1993 году в Волгограде некто убил его бабушку и тётю, находящихся у себя дома. На тот момент преступление имело большой резонанс в городе, 9-летний будущий артист проходил по делу свидетелем. Убийцу не могли найти более 20-лет, если его вообще искали. Теперь же, как заявляет Прохор, преступник недавно найден и он признался в содеянном, однако, через несколько дней после задержания и дачи показаний, его по каким-то причинам просто отпустили на все четыре стороны.

Прохор Шаляпин обратился к властям с просьбой оказать содействие в расследовании


Этот факт удивил Шаляпина, он решил передать его огласке в надежде, что виновный будет таки наказан. Не забыл он напомнить и о своей матери, которую Волгоградские правоохранители муштровали «за пять тысяч», обвинив в мошенничестве. Суд уже состоялся, женщину признали виновной и приговорили к трём годам условно за взятки и подлог. При этом, певец не стал обжаловать приговор, заявив, что «не хочет связываться», оставив это на совесть судьи.

Однако на этом фоне артист посетовал, что в его родственницу вцепились за не столь значительное правонарушение, в то время, как убийцу бабушки и тёти, видимо, никто наказывать не планирует.

Прохор Шаляпин обратился к властям с просьбой оказать содействие в расследовании

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Ключевые слова: julianews, Прохор Шаляпин

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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