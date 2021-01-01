Прохор Шаляпин обратился к властям с просьбой оказать содействие в расследовании

В своём блоге артист обратился к губернатору Волгоградской области с просьбой навести порядок в следственных органах и оказать содействие в расследовании особо тяжкого преступления.По словам Шаляпина, в 1993 году в Волгограде некто убил его бабушку и тётю, находящихся у себя дома. На тот момент преступление имело большой резонанс в городе, 9-летний будущий артист проходил по делу свидетелем. Убийцу не могли найти более 20-лет, если его вообще искали. Теперь же, как заявляет Прохор, преступник недавно найден и он признался в содеянном, однако, через несколько дней после задержания и дачи показаний, его по каким-то причинам просто отпустили на все четыре стороны.Этот факт удивил Шаляпина, он решил передать его огласке в надежде, что виновный будет таки наказан. Не забыл он напомнить и о своей матери, которую Волгоградские правоохранители муштровали «за пять тысяч», обвинив в мошенничестве. Суд уже состоялся, женщину признали виновной и приговорили к трём годам условно за взятки и подлог. При этом, певец не стал обжаловать приговор, заявив, что «не хочет связываться», оставив это на совесть судьи.Однако на этом фоне артист посетовал, что в его родственницу вцепились за не столь значительное правонарушение, в то время, как убийцу бабушки и тёти, видимо, никто наказывать не планирует.