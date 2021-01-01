"Зато от души": как Филипп Киркоров прокомментировал пение своей дочери

Ведущим мероприятия стал сам певец, который налюбоваться не мог на наследницу. Подстать раннему Киркорову, девочка была наряжена в платье, усыпанное стразами и декорированное перьями, в общем, все, как Филу нравится.Ранее поклонники неоднократно отмечали, что Алла-Виктория чересчур серьезная девочка, она никогда не улыбается, и на всех гулянках, устраиваемых отцом, почему-то выглядит несчастной.Но, оказывается, улыбаться дочь артиста умеет.На школьном празднике, в отличие от своего же дня рождения, она выглядела весёлой, много смеялась и была активна.Под конец мероприятия она даже исполнила песню «Прекрасное далеко». Но явно музыкальные способности отца и деда ей не передались.Это заметил и Филипп, который буквально скривился и схватился за голову, услышав пение Аллы-Виктории, отметив, что «звучит, конечно фальшиво, но зато от души».Да и это ли главное? Ей вовсе необязательно связывать своё будущее со сценой, хотя, наличие голоса как раз уже не имеет никакого значения для успеха, уж Оля Бузова и многие другие наши певицы подтвердят.