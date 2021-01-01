"Зато от души": как Филипп Киркоров прокомментировал пение своей дочери

Ранее поклонники неоднократно отмечали, что Алла-Виктория чересчур серьезная девочка, она никогда не улыбается, и на всех гулянках, устраиваемых отцом, почему-то выглядит несчастной.
Но, оказывается, улыбаться дочь артиста умеет.
На школьном празднике, в отличие от своего же дня рождения, она выглядела весёлой, много смеялась и была активна.
Под конец мероприятия она даже исполнила песню «Прекрасное далеко». Но явно музыкальные способности отца и деда ей не передались.
Это заметил и Филипп, который буквально скривился и схватился за голову, услышав пение Аллы-Виктории, отметив, что «звучит, конечно фальшиво, но зато от души».
Да и это ли главное? Ей вовсе необязательно связывать своё будущее со сценой, хотя, наличие голоса как раз уже не имеет никакого значения для успеха, уж Оля Бузова и многие другие наши певицы подтвердят.