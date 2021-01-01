Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

"Зато от души": как Филипп Киркоров прокомментировал пение своей дочери

Сегодня, 14:52
На днях у дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории отгремел выпускной в элитной гимназии.

"Зато от души": как Филипп Киркоров прокомментировал пение своей дочери
Ведущим мероприятия стал сам певец, который налюбоваться не мог на наследницу. Подстать раннему Киркорову, девочка была наряжена в платье, усыпанное стразами и декорированное перьями, в общем, все, как Филу нравится.

"Зато от души": как Филипп Киркоров прокомментировал пение своей дочери


Ранее поклонники неоднократно отмечали, что Алла-Виктория чересчур серьезная девочка, она никогда не улыбается, и на всех гулянках, устраиваемых отцом, почему-то выглядит несчастной.

Но, оказывается, улыбаться дочь артиста умеет.

"Зато от души": как Филипп Киркоров прокомментировал пение своей дочери


На школьном празднике, в отличие от своего же дня рождения, она выглядела весёлой, много смеялась и была активна.

Под конец мероприятия она даже исполнила песню «Прекрасное далеко». Но явно музыкальные способности отца и деда ей не передались.

Это заметил и Филипп, который буквально скривился и схватился за голову, услышав пение Аллы-Виктории, отметив, что «звучит, конечно фальшиво, но зато от души».

"Зато от души": как Филипп Киркоров прокомментировал пение своей дочери


Да и это ли главное? Ей вовсе необязательно связывать своё будущее со сценой, хотя, наличие голоса как раз уже не имеет никакого значения для успеха, уж Оля Бузова и многие другие наши певицы подтвердят.

← Моргенштерн сообщил, что наступил закат его карьеры Прохор Шаляпин обратился к властям с просьбой оказать содействие в рас... →

Ключевые слова: julianews, Филипп Киркоров

Количество просмотров: 1 573
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Почему Филипп Киркоров не позволил дочери заниматься в танцевальной студии Аллы Духовой
Филипп Киркоров прокомментировал своё отсутствие на дне рождении Аллы Пугачёвой
Филипп Киркоров подарил дочери украшение за полмиллиона рублей в день рождения
Алла Пугачева подарила дочери Филиппа Киркорова подарок, который произвел на нее неизгладимое впечатление
Алла Пугачева попала под санкции Несмотря на то, что сейчас Галкин с упоением шутит со сцены по поводу того, как вместо ушедших Макдональдсов в России скоро будут кормить перловой кашей, подаваемой сквозь решетку, супругу Макса Аллу Пугачеву коллективный запад не пощадил.
Как Лидия Федосеева-Шукшина отреагировала на новости о свадьбе Бари Алибасова Не так давно СМИ облетела новость о том, что Бари Алибасов в очередной раз женится.
Дмитрий Тарасов отметил день рождения старшей дочери Дочь Ангелина появилась у Дмитрия Тарасова в 2009 году, во время брака с Оксаной Пономаренко.
На какие деньги живет вдова Бориса Грачевского Получив наследство Бориса Грачевского, его вдова Екатерина Белоцерковская также стала счастливой обладательницей миллионных долгов.
Британка Рита Ора примерила образ страстной испанки на частном шоу в Мадриде Чёрное платье должно быть у каждой женщины
Габриэль Юнион и Дуэйн Уэйд были замечены на пороге элитного отеля в Милане Спортивно-хулиганский стиль на Неделе Миланской моды
Прохор Шаляпин обратился к властям с просьбой оказать содействие в расследовании К заявлениям Прохора Шаляпина уже давно мало кто относится серьезно, но вот этот крик души все же достоин внимания.
"Зато от души": как Филипп Киркоров прокомментировал пение своей дочери На днях у дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории отгремел выпускной в элитной гимназии.
Моргенштерн сообщил, что наступил закат его карьеры Вот только накануне Моргенштерн с грустью сообщил о том, что закрывает свой московский ресторан, но это оказались не все новости.
Marcelo Burlon оживил Неделю моды в Милане яркой жизнерадостной палитрой Простота, открытость и эклектика – модный стиль Италии
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.