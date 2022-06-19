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Моргенштерн сообщил, что наступил закат его карьеры

Сегодня, 14:49
Вот только накануне Моргенштерн с грустью сообщил о том, что закрывает свой московский ресторан, но это оказались не все новости.

Моргенштерн сообщил, что наступил закат его карьеры
Что касается ресторана, то Алишер ссылается на давление и проигранные суды, но, откровенно говоря, народ туда особо не ломился и полной заполняемости никогда не было. Так что, маловероятно, что он приносил ему хороший доход, если вообще приносил.

Моргенштерн сообщил, что наступил закат его карьеры


А теперь Морген и вовсе заявил, что в его карьере наступил закан. Ну, понятно, что парень, как обычно, хайпует и, относительно недавно он уже с пафосом сообщал об уходе непонятно куда и на какой срок.

Моргенштерн сообщил, что наступил закат его карьеры


Но сейчас все это похоже на правду – сложно говорить о карьере, когда нет корпоративов и монетизации на стриминговых сервисах.

Моргенштерн сообщил, что наступил закат его карьеры

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Ключевые слова: julianews, Моргенштерн

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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