Моргенштерн сообщил, что наступил закат его карьеры

Что касается ресторана, то Алишер ссылается на давление и проигранные суды, но, откровенно говоря, народ туда особо не ломился и полной заполняемости никогда не было. Так что, маловероятно, что он приносил ему хороший доход, если вообще приносил.А теперь Морген и вовсе заявил, что в его карьере наступил закан. Ну, понятно, что парень, как обычно, хайпует и, относительно недавно он уже с пафосом сообщал об уходе непонятно куда и на какой срок.Но сейчас все это похоже на правду – сложно говорить о карьере, когда нет корпоративов и монетизации на стриминговых сервисах.