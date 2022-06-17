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Жители деревни Грязь высказались об Алле Пугачевой и Максиме Галкине

Вчера, 18:15
Алла Пугачева и Максим Галкин многие годы жили в замке в деревне Грязи.

Жители деревни Грязь высказались об Алле Пугачевой и Максиме Галкине
Все это время за звездным семейством наблюдали соседи, которые относились к ним доброжелательно. Жители отмечают, что супруги держались с ними на равных, никогда не зазнавались, иногда общались с простыми людьми, всегда были вежливы и помогали решать различные проблемы, развивая инфраструктуру Грязей, ведь это вовсе не элитный посёлок Подмосковья, по типу Рублевки, а обычное сельское поселение.

Жители деревни Грязь высказались об Алле Пугачевой и Максиме Галкине


Теперь же, когда Галкин и Пугачева уехали в Израиль, многие жители открыто заявляют, что не хотят, чтобы «предатели» возвращались. И дело вовсе не в том, что они уехали, а в том, что за границей они начали публично ругать Родину.

Жители деревни Грязь высказались об Алле Пугачевой и Максиме Галкине


«Он предал нашу страну, всю жизнь здесь жил и уехал. Я считаю, что это неправильно, некрасиво», - высказался один из соседей. Его поддержали и остальные - «Покинул — хорошо, пусть не возвращается. Я считаю его предателем», - вторят жители Грязей. Тем не менее, есть и те, кто не торопится осуждать артистов, ну или, по крайней мере, не имеет ничего против их возвращения.

«Галкин никому не мешает, хорошо живет и хорошо относится ко всем», «Видела, мы даже общались немного. Если честно, в жизни он мне нравится гораздо больше. Мне показалось, что нет у него звездной болезни. Общается с местными на равных. Грубо говоря, когда они здесь жили и что-то делали для деревни, никто не возражал», - высказываются селяне.

Жители деревни Грязь высказались об Алле Пугачевой и Максиме Галкине

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Ключевые слова: julianews, Максим Галкин, Алла Пугачева

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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