Жители деревни Грязь высказались об Алле Пугачевой и Максиме Галкине

Все это время за звездным семейством наблюдали соседи, которые относились к ним доброжелательно. Жители отмечают, что супруги держались с ними на равных, никогда не зазнавались, иногда общались с простыми людьми, всегда были вежливы и помогали решать различные проблемы, развивая инфраструктуру Грязей, ведь это вовсе не элитный посёлок Подмосковья, по типу Рублевки, а обычное сельское поселение.Теперь же, когда Галкин и Пугачева уехали в Израиль, многие жители открыто заявляют, что не хотят, чтобы «предатели» возвращались. И дело вовсе не в том, что они уехали, а в том, что за границей они начали публично ругать Родину.«Он предал нашу страну, всю жизнь здесь жил и уехал. Я считаю, что это неправильно, некрасиво», - высказался один из соседей. Его поддержали и остальные - «Покинул — хорошо, пусть не возвращается. Я считаю его предателем», - вторят жители Грязей. Тем не менее, есть и те, кто не торопится осуждать артистов, ну или, по крайней мере, не имеет ничего против их возвращения.«Галкин никому не мешает, хорошо живет и хорошо относится ко всем», «Видела, мы даже общались немного. Если честно, в жизни он мне нравится гораздо больше. Мне показалось, что нет у него звездной болезни. Общается с местными на равных. Грубо говоря, когда они здесь жили и что-то делали для деревни, никто не возражал», - высказываются селяне.