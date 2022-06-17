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На Лерчика написали заявление в полицию

Вчера, 18:05
Далеко не все радуются успехам блогерши-миллионерши Валерии Чекалиной, известной, как Лерчек.

На Лерчика написали заявление в полицию
На днях женщина презентовала свою новую косметику, организовав по этому поводу встречу с подписчиками в элитном посёлке Москвы, где она и проживает. При этом, Чекалина пообещала своей аудитории, что между пришедшими на презентацию будет разыгран автомобиль.

На Лерчика написали заявление в полицию


В итоге, за халявным авто прибыло больше 2000 человек. Такой наплыв порадовал Валерию, она призналась, что рассчитывала на 100-200 гостей, а тут такой успех! Чекалина общалась с поклонницами, раздаривала свою продукцию, фоткалась и раздавала автографы. Как выяснилось, такой ажиотаж, шум и толпа народа не понравились соседям блогерши, они тут же написали заявление в полицию.

На Лерчика написали заявление в полицию


В результате Валерию и её мужа вызвали в отделение, начата проверка, по итогам которой женщине грозит либо штраф, либо 15 суток. Суд должен состояться уже завтра и Чекалина в слезах обратилась к подписчикам, попросив их не приходить к зданию суда с целью оказания поддержки, так как боится получить ещё одну повестку. Впрочем, она могла бы и вовсе не делиться произошедшим, тогда бы к суду и так никто бы не пошёл.

На Лерчика написали заявление в полицию

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Ключевые слова: julianews, Лерчек

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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