На Лерчика написали заявление в полицию

На днях женщина презентовала свою новую косметику, организовав по этому поводу встречу с подписчиками в элитном посёлке Москвы, где она и проживает. При этом, Чекалина пообещала своей аудитории, что между пришедшими на презентацию будет разыгран автомобиль.В итоге, за халявным авто прибыло больше 2000 человек. Такой наплыв порадовал Валерию, она призналась, что рассчитывала на 100-200 гостей, а тут такой успех! Чекалина общалась с поклонницами, раздаривала свою продукцию, фоткалась и раздавала автографы. Как выяснилось, такой ажиотаж, шум и толпа народа не понравились соседям блогерши, они тут же написали заявление в полицию.В результате Валерию и её мужа вызвали в отделение, начата проверка, по итогам которой женщине грозит либо штраф, либо 15 суток. Суд должен состояться уже завтра и Чекалина в слезах обратилась к подписчикам, попросив их не приходить к зданию суда с целью оказания поддержки, так как боится получить ещё одну повестку. Впрочем, она могла бы и вовсе не делиться произошедшим, тогда бы к суду и так никто бы не пошёл.