На Лерчика написали заявление в полицию

В итоге, за халявным авто прибыло больше 2000 человек. Такой наплыв порадовал Валерию, она призналась, что рассчитывала на 100-200 гостей, а тут такой успех! Чекалина общалась с поклонницами, раздаривала свою продукцию, фоткалась и раздавала автографы. Как выяснилось, такой ажиотаж, шум и толпа народа не понравились соседям блогерши, они тут же написали заявление в полицию.
В результате Валерию и её мужа вызвали в отделение, начата проверка, по итогам которой женщине грозит либо штраф, либо 15 суток. Суд должен состояться уже завтра и Чекалина в слезах обратилась к подписчикам, попросив их не приходить к зданию суда с целью оказания поддержки, так как боится получить ещё одну повестку. Впрочем, она могла бы и вовсе не делиться произошедшим, тогда бы к суду и так никто бы не пошёл.