Павел Прилучный отдыхает в компании детей и Зепюр Брутян

Раньше с Мией и Тимофеем плескалась в море с Мирославой Карпович, она же заботливо таскала детей экс-возлюбленного на руках. Теперь её место заняла не то жена, не то невеста, не то коллега по съёмкам Зепюр Брутян. В своём блоге Прилучный поделился кадром, на котором позирует с сыном и дочерью, а на задний план затесалась «забрюленная» Брутян.То есть, она как бы есть, но её как-бы нет. В описании артист отметил, что они «за активный отдых». При этом, его подписчики высказались неоднозначно, мол, зачем знакомить детей с каждой своей «бабой».«Вы с каждой встречной детей знакомите?», «Какие представления у детей будут о семье? Когда папа, как кобель, меняет подруг постоянно?», «Калейдоскоп папиных жён», «А что такого? Вы посмотрите на Тимати! Его дети знают всех проституток города».Впрочем, Прилучный давно водит поклонников за нос, касаемо своей личной жизни. Все же неясно, женат он на Зепюр или нет. Если же да, то и в совместном отдыхе с детьми нет ничего плохого.