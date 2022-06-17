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Павел Прилучный отдыхает в компании детей и Зепюр Брутян

Вчера, 17:55
Судя по всему, Павел Прилучный знакомит своих малолетних детей с каждой девушкой.

Павел Прилучный отдыхает в компании детей и Зепюр Брутян
Раньше с Мией и Тимофеем плескалась в море с Мирославой Карпович, она же заботливо таскала детей экс-возлюбленного на руках. Теперь её место заняла не то жена, не то невеста, не то коллега по съёмкам Зепюр Брутян. В своём блоге Прилучный поделился кадром, на котором позирует с сыном и дочерью, а на задний план затесалась «забрюленная» Брутян.

Павел Прилучный отдыхает в компании детей и Зепюр Брутян


То есть, она как бы есть, но её как-бы нет. В описании артист отметил, что они «за активный отдых». При этом, его подписчики высказались неоднозначно, мол, зачем знакомить детей с каждой своей «бабой».

Павел Прилучный отдыхает в компании детей и Зепюр Брутян


«Вы с каждой встречной детей знакомите?», «Какие представления у детей будут о семье? Когда папа, как кобель, меняет подруг постоянно?», «Калейдоскоп папиных жён», «А что такого? Вы посмотрите на Тимати! Его дети знают всех проституток города».

Впрочем, Прилучный давно водит поклонников за нос, касаемо своей личной жизни. Все же неясно, женат он на Зепюр или нет. Если же да, то и в совместном отдыхе с детьми нет ничего плохого.

Павел Прилучный отдыхает в компании детей и Зепюр Брутян

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Ключевые слова: julianews, Павел Прилучный, Зепюр Брутян

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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