"Приехала посмотреть": Ксения Собчак высказалась о Диане Гурцкой

Ксения Анатольевна Собчак женщина, конечно, остроумная, но вот её шуточки порой удивляют своим цинизмом.
Сейчас Собчак активно освещает проходящий в Питере экономический Форум и в поле её зрения попала певица Диана Гурцкая, которая так же стала гостьей на этом мероприятии.
Так вот, под видео с Дианой Собчак оставила комментарий - Диана Гурцкая приехала посмотреть стенды.
То есть, не приехала на Форум, а приехала ПОСМОТРЕТЬ стенды, учитывая, что Диана Гурцкая слепа от рождения.
Как-то уж очень цинично, вам не кажется?
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, Ксения Собчак
, Диана Гурцкая
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: Социальная сеть
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