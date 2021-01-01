"Приехала посмотреть": Ксения Собчак высказалась о Диане Гурцкой

Сейчас Собчак активно освещает проходящий в Питере экономический Форум и в поле её зрения попала певица Диана Гурцкая, которая так же стала гостьей на этом мероприятии.Так вот, под видео с Дианой Собчак оставила комментарий - Диана Гурцкая приехала посмотреть стенды.То есть, не приехала на Форум, а приехала ПОСМОТРЕТЬ стенды, учитывая, что Диана Гурцкая слепа от рождения.Как-то уж очень цинично, вам не кажется?