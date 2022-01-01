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Как сын Александр Градского прокомментировал обвинения своей тети

Вчера, 15:08
После смерти Александра Градского его имя стало значительно чаще мелькать в новостях чем при жизни.

Как сын Александр Градского прокомментировал обвинения своей тети
Все благодаря родственникам музыканта. На днях его двоюродная сестра заявила, что Градский присвоил себе наследство ее отца. Якобы он заставил переписать на себя квартиру мужчину, находящегося при смерти.

Как сын Александр Градского прокомментировал обвинения своей тети


На эти слова уже отреагировал старший сын Александра - Даниил, так как он тоже оказался замешан в этой истории. Якобы обещал тете помочь с возвращением квартиры.

Как сын Александр Градского прокомментировал обвинения своей тети


"Все думают, что мы какие-то Рокфеллеры. Мы обычные люди! Какое отношения я имею к этой истории? Это чушь! Я не обещал ей никогда в жизни квартиру, никогда! У нее претензия к моему отцу, который умер. Ей надо было решать вопрос с ним. У меня умер папа, у меня горе", - заявил Даниила.

Конечно, состояние Градского не сравнимо с финансами Рокфеллеров, но люди они отнюдь не бедны. Артист оставил после себя наследство, сумма которого превышает миллиард рублей. И за него уже развернулась нешуточная борьба.

Как сын Александр Градского прокомментировал обвинения своей тети

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Ключевые слова: julianews, Александр Градский

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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