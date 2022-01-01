Как сын Александр Градского прокомментировал обвинения своей тети

На эти слова уже отреагировал старший сын Александра - Даниил, так как он тоже оказался замешан в этой истории. Якобы обещал тете помочь с возвращением квартиры.
"Все думают, что мы какие-то Рокфеллеры. Мы обычные люди! Какое отношения я имею к этой истории? Это чушь! Я не обещал ей никогда в жизни квартиру, никогда! У нее претензия к моему отцу, который умер. Ей надо было решать вопрос с ним. У меня умер папа, у меня горе", - заявил Даниила.
Конечно, состояние Градского не сравнимо с финансами Рокфеллеров, но люди они отнюдь не бедны. Артист оставил после себя наследство, сумма которого превышает миллиард рублей. И за него уже развернулась нешуточная борьба.