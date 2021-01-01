Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Эмбер Херд заявила, что любит Джонни Деппа

Вчера, 15:06
Только недавно закончились суды между Джонни Деппом и Эмбер Херд, в процессе которых актриса наговорила много нелицеприятного о своем бывшем муже.

Эмбер Херд заявила, что любит Джонни Деппа
В результате судья встал на сторону Джонни, чем была сильно разочарована Эмбер. Но несмотря на все это, Херд решила признаться в любви к своему экс-супругу.

Эмбер Херд заявила, что любит Джонни Деппа


"Я люблю его. Я любила его всем сердцем. И я старалась изо всех сил, чтобы наши совершенно сломленные отношения наладились, но я не смогла", - сообщила Эмбер в интервью NBC News.

Эмбер Херд заявила, что любит Джонни Деппа


Ну, а приговор она планирует обжаловать. Тем более у Эмбер нет столько денег, чтобы выплатить ущерб Деппу.

Эмбер Херд заявила, что любит Джонни Деппа

← Как себя чувствует Джастин Бибер Как сын Александр Градского прокомментировал обвинения своей тети →

Ключевые слова: julianews, Эмбер Херд, Джонни Депп

Количество просмотров: 3 523
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Адвокат Эмбер Херд заявил, что у актрисы нет денег, чтобы выплатить компенсацию Джонни Деппу
Эмбер Херд планирует помешать работе Джонни Деппа
Ванесса Паради выступит в защиту Джонни Деппа на суде с Эмбер Херд
Эмбер Херд изменяла Джонни Деппу с женщиной
"Приехала посмотреть": Ксения Собчак высказалась о Диане Гурцкой Ксения Анатольевна Собчак женщина, конечно, остроумная, но вот её шуточки порой удивляют своим цинизмом.
У Ларисы Долиной съехали фильтры во время общения с поклонниками Ларисе Александровне Долиной уже 66 лет, но как же хочется выглядеть максимум на 35.
Андрей Разин лишился прав на песни "Ласкового мая" Долгоиграющая история, в которой Андрей Разин пытался запретить всем, а главное Юрию Шатунову исполнять песни «Ласкового мая» закончилась удивительным образом.
Лена Катина вышла замуж за Дмитрия Спиридонова Сегодня 37-летняя Лена Катина вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова.
Как сын Александр Градского прокомментировал обвинения своей тети После смерти Александра Градского его имя стало значительно чаще мелькать в новостях чем при жизни.
Эмбер Херд заявила, что любит Джонни Деппа Только недавно закончились суды между Джонни Деппом и Эмбер Херд, в процессе которых актриса наговорила много нелицеприятного о своем бывшем муже.
Как себя чувствует Джастин Бибер На прошлой неделе 28-летний Джастин Бибер рассказал поклонникам о серьезных проблемах со здоровьем.
Пенелопа Крус приехала на мероприятие в Нью-Йорке, надев роскошное чёрное платье Актриса выглядела как всегда великолепно.
Зачем Филипп Киркоров приехал на ПМЭФ Свое появление сначала в аэропорту Санкт Петербурга, а затем и в стенах самого форума Филипп Бедросович обставил с большой помпой.
Сестра Александра Градского заявила, что он присвоил себе наследство ее отца По словам двоюродной сестры Александра Градского, тот лишил её наследства родного отца.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.