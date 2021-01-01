Эмбер Херд заявила, что любит Джонни Деппа

В результате судья встал на сторону Джонни, чем была сильно разочарована Эмбер. Но несмотря на все это, Херд решила признаться в любви к своему экс-супругу."Я люблю его. Я любила его всем сердцем. И я старалась изо всех сил, чтобы наши совершенно сломленные отношения наладились, но я не смогла", - сообщила Эмбер в интервью NBC News.Ну, а приговор она планирует обжаловать. Тем более у Эмбер нет столько денег, чтобы выплатить ущерб Деппу.