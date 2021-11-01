Сестра Александра Градского заявила, что он присвоил себе наследство ее отца

Правда, было это 20 лет назад, и сестра все это время помалкивала, уверяя, что это Градский её так запугал своими связями.По её версии, в 2002 году, пока она проживала в Ницце, её отец Борис Градский попал в больницу, но ей об этом никто не сообщил. А вот Александр Градский был рядом и приехал к умирающему дяде вместе с нотариусом. Они долго о чем-то общались, после чего нотариус зафиксировал факт передачи в наследство Александру Градскому квартиры и дачи.Спустя три дня дядя умер, а его дочь Наталья узнала об этом еще позже, когда вернулась в Москву из Франции.Тогда, если ей верить, она оспорить наследство отца побоялась из-за угроз двоюродного брата «у которого везде связи», а вот сейчас решила вытянуть эту историю на свет божий.Правда ли так все это было, сейчас узнать уже не представляется возможным, но, что сестра осталась без дачи и квартиры отца – это факт.