Анастасия Решетова рассказала, что ей пришлось пережить насилие

Многие знаменитости высказались о случившимся, а Анастасия Решетова решила вспомнить о том, что и ей доводилось пережить насилие."В моей жизни был период, когда на меня поднимали руку (и ногу), и не один раз. Поверьте, я знаю, что за ощущением физической боли в теле всегда прячется и эмоциональная боль, которая держит и не дает воспрянуть духом, найти силы, проявить стойкость. Эту боль нужно проработать через любовь и уважение к себе", - сообщила бывшая возлюбленная Тимати.На самом деле Настя уже не раз рассказывала эту историю. По ее словам, еще в подростковом возрасте, она пострадала из-за своей красоты. Решетова нравилась многим парням, а сверстницы решили ей за это отомстить.