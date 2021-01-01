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Анастасия Решетова рассказала, что ей пришлось пережить насилие

Сегодня, 14:29
Видео со свадьбы в Узбекистане, где жених бьет невесту по голове, наделало много шуму в сети.

Анастасия Решетова рассказала, что ей пришлось пережить насилие
Многие знаменитости высказались о случившимся, а Анастасия Решетова решила вспомнить о том, что и ей доводилось пережить насилие.

Анастасия Решетова рассказала, что ей пришлось пережить насилие


"В моей жизни был период, когда на меня поднимали руку (и ногу), и не один раз. Поверьте, я знаю, что за ощущением физической боли в теле всегда прячется и эмоциональная боль, которая держит и не дает воспрянуть духом, найти силы, проявить стойкость. Эту боль нужно проработать через любовь и уважение к себе", - сообщила бывшая возлюбленная Тимати.

Анастасия Решетова рассказала, что ей пришлось пережить насилие


На самом деле Настя уже не раз рассказывала эту историю. По ее словам, еще в подростковом возрасте, она пострадала из-за своей красоты. Решетова нравилась многим парням, а сверстницы решили ей за это отомстить.

Анастасия Решетова рассказала, что ей пришлось пережить насилие

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Ключевые слова: julianews, Анастасия Решетова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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