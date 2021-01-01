Сын Яны Рудковской расплакался после шоу

Сейчас он стал участником ледового шоу «Союз чемпионов», которое катается по всей стране и для 9-летнего парня это испытание не из легких.Так что, закончив свое выступление на арене в Москве, Гномыч просто расплакался. Ну, а мама тут же поспешила объяснить нервный срыв ребенка неважным прокатом и усталостью.Но это не значит, что у Саши теперь начнутся каникулы – шоу должно продолжаться.