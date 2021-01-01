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Сын Яны Рудковской расплакался после шоу

Сегодня, 11:21
Саша пашет от зари до зари ради славы своих родителей Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

Сын Яны Рудковской расплакался после шоу
Сейчас он стал участником ледового шоу «Союз чемпионов», которое катается по всей стране и для 9-летнего парня это испытание не из легких.

Сын Яны Рудковской расплакался после шоу


Так что, закончив свое выступление на арене в Москве, Гномыч просто расплакался. Ну, а мама тут же поспешила объяснить нервный срыв ребенка неважным прокатом и усталостью.

Сын Яны Рудковской расплакался после шоу


Но это не значит, что у Саши теперь начнутся каникулы – шоу должно продолжаться.

Сын Яны Рудковской расплакался после шоу

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Ключевые слова: julianews, Яна Рудковская

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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