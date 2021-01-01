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Максим Фадеев рассказал о финансовых проблемах

Вчера, 15:17
Будучи успешным композитором и продюсером, Максим Фадеев смог сколотить себе неплохое состояние.

Максим Фадеев рассказал о финансовых проблемах
Правда, потом он разогнал всех своих подопечных и начал зарабатывать, как сольный исполнитель, но, надо полагать, что и это приносило ему достаточно для безбедной жизни.

Максим Фадеев рассказал о финансовых проблемах


Вот только с началом спецоперации западные банки быстренько заблокировали ему доступ ко всем его деньгам и теперь Макс жалуется, что остался без средств к существованию.

Максим Фадеев рассказал о финансовых проблемах


«У меня забрали все деньги, у меня арестовали все счета - у меня теперь ничего нет», - рассказал он в разговоре с Еленой Север.

Но маловероятно, что у Фадеева не было денег в российских банках. А еще во время пандемии выяснялось, что еще он владеет мебельной фабрикой и, наверняка, есть еще какой-то бизнес, так что прибедняться ему не стоит. С голоду не умрет.

Максим Фадеев рассказал о финансовых проблемах

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Ключевые слова: julianews, Максим Фадеев

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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