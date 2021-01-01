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Наташа ]Королева высказалась о возможном появлении внуков

Вчера, 14:36
Медленно, но уверенно Мелисса Валынкина приживается в семье Наташи Королевой.

Наташа ]Королева высказалась о возможном появлении внуков
И пусть в официальных интервью Наташа Королева и Сергей Глушко еще стараются дистанцироваться от «невестки», но по жизни все происходит не так, как им бы хотелось.

Наташа ]Королева высказалась о возможном появлении внуков


Тарзан уже фотографируется в компании Мелиссы, а Наташа ходит вместе с ней и сыном на балет, называя красоткой.

Наташа ]Королева высказалась о возможном появлении внуков


Некоторое время назад Королева решилась на хитрый ход, отправив сына с подругой жить в однушку на 5-ый этаж съемной «хрущевки», в надежде, что сын не выдержит трудностей и вернется домой, но без Мелиссы. Пока план себя не оправдывает и Наташа начала задумываться о внуках.

Правда, в ней теплится надежда, что сын не будет торопиться с этим вопросом, поскольку понимает, что ребенок – это дорого, а денег у него пока нет.

Так что, в разговоре с журналистами Наташа призналась, что очень надеется на то, что у сына сейчас нет в планах «осчастливить» их с Тарзаном внуками.

Но, пока все идет так, как хочет Архип, так что, как бы Наташа не противилась, но бабушкой она может стать в любое время.

Наташа ]Королева высказалась о возможном появлении внуков

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Ключевые слова: julianews, Наташа Королева

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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