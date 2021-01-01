Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Супруга Аркадия Укупника сбила человека

Сегодня, 14:20
Сегодня супруга Аркадия Укупника сбила пешехода в центре Москвы.

Супруга Аркадия Укупника сбила человека
Наталья ехала на своем Porshe, а мужчина решил перейти улицу на красный свет. От удара его откинуло на несколько метров. Супруга артиста отвезла пострадавшего в ближайшую клинику, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Супруга Аркадия Укупника сбила человека


После этого Наталье пришлось проехать в отдел полиции, куда приехал и ее супруг. После допроса сотрудники отпустили женщину.

Супруга Аркадия Укупника сбила человека


Наталья - уже третья супруга артиста. В 2011 году у них родилась дочь. Недавно Укупник признался, что мечтает дожить до ее свадьбы.

Супруга Аркадия Укупника сбила человека

← Бывший муж Битни Спирс проник на ее свадьбу Дмитрий Шепелев и Владимир Фриске подписали мировое соглашение →

Ключевые слова: julianews, Аркадий Укупник

Количество просмотров: 0
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Наталья Бардо поведала об ужасном отношении к ней экс-супруга
Наталья Водянова показала селфи с отдыха в компании супруга
Творческий вечер Аркадия Укупника
Юбилей Аркадия Укупника
Дмитрий Шепелев и Владимир Фриске подписали мировое соглашение После смерти Жанны Фриске отношения между ее отцом и Дмитрием Шепелевым оказались безнадежно испорчены.
Супруга Аркадия Укупника сбила человека Сегодня супруга Аркадия Укупника сбила пешехода в центре Москвы.
Бывший муж Битни Спирс проник на ее свадьбу Вчера Бритни Спирс вышла замуж за Сэма Асгари.
Владимир Шипков: про дентальный бизнес, спорт и фундаментальные качества предпринимателя Владимир Шипков — предприниматель, бизнесмен, инвестор.
Как не выглядеть в Дубае «белой вороной»: совет от Басты и Элджея В последние годы ОАЭ стали местом паломничества для российских звезд всех мастей.
Максим Галкин пошутил о своем возвращении в Россию Израильтяне Максим и Алла продолжают отсиживаться на Земле обетованной.
"Рак кишечника": Дарья Донцова рассказала о болезни своего мужа Несколько лет назад Дарья Донцова смогла справиться с раком груди, однако, болезнь снова пришла в её семью.
Бывший муж Пелагее обвенчался со своей женой Бывший муж Пелагеи в прошлом году женился на Марии Гончар.
"Правда не обнародована": представитель Анджелины Джоли высказался об иске Брэда Питта Кажется, что суды между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли не закончатся никогда.
Павел Прилучный продал особняк, в котором жил с Агатой Муцениеце В последнее время в СМИ активно обсуждается возможный роман Павла Прилучного и Зепюр Брутян.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.