Супруга Аркадия Укупника сбила человека

Наталья ехала на своем Porshe, а мужчина решил перейти улицу на красный свет. От удара его откинуло на несколько метров. Супруга артиста отвезла пострадавшего в ближайшую клинику, и сейчас его жизни ничего не угрожает.После этого Наталье пришлось проехать в отдел полиции, куда приехал и ее супруг. После допроса сотрудники отпустили женщину.Наталья - уже третья супруга артиста. В 2011 году у них родилась дочь. Недавно Укупник признался, что мечтает дожить до ее свадьбы.