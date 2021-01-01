"Рак кишечника": Дарья Донцова рассказала о болезни своего мужа

Писательница поделилась, что в прошлом году проблемы со здоровьем возникли у её супруга Александра, обследование показало третью стадию рака кишечника. Эту новость Донцова пережила тяжело, впав в истерику. Супруги немедленно взялись за лечение, мужчине провели операцию, также Дарья обратилась к церкви.«Всех назвать не могу, более тысячи человек встали на молитву. И отмолили моего мужа. Рак кишечника, третья стадия. Тяжелая операция, тяжелая химия, и муж здоров. Мы весь этот год лечились, закончили только сейчас. Сделали ПЭТ — позитронно-эмиссионная томография, она показала, что нет раковых клеток. Дальше только наблюдаться», - рассказала Донцова.При этом она отметила, каких либо вопиющих проблем или симптомов, свидетельствующих о серьёзной болезни у её супруга не было. Поэтому, пережившая такие проблемы Дарья советует всем незамедлительно обращаться к врачу, при возникновении неких сбоев в организме и не пренебрегать медосмотрами.