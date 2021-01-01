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"Рак кишечника": Дарья Донцова рассказала о болезни своего мужа

Вчера, 15:35
Несколько лет назад Дарья Донцова смогла справиться с раком груди, однако, болезнь снова пришла в её семью.

"Рак кишечника": Дарья Донцова рассказала о болезни своего мужа
Писательница поделилась, что в прошлом году проблемы со здоровьем возникли у её супруга Александра, обследование показало третью стадию рака кишечника. Эту новость Донцова пережила тяжело, впав в истерику. Супруги немедленно взялись за лечение, мужчине провели операцию, также Дарья обратилась к церкви.

"Рак кишечника": Дарья Донцова рассказала о болезни своего мужа


«Всех назвать не могу, более тысячи человек встали на молитву. И отмолили моего мужа. Рак кишечника, третья стадия. Тяжелая операция, тяжелая химия, и муж здоров. Мы весь этот год лечились, закончили только сейчас. Сделали ПЭТ — позитронно-эмиссионная томография, она показала, что нет раковых клеток. Дальше только наблюдаться», - рассказала Донцова.

"Рак кишечника": Дарья Донцова рассказала о болезни своего мужа


При этом она отметила, каких либо вопиющих проблем или симптомов, свидетельствующих о серьёзной болезни у её супруга не было. Поэтому, пережившая такие проблемы Дарья советует всем незамедлительно обращаться к врачу, при возникновении неких сбоев в организме и не пренебрегать медосмотрами.

"Рак кишечника": Дарья Донцова рассказала о болезни своего мужа


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Ключевые слова: julianews, Дарья Донцова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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