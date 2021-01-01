"Правда не обнародована": представитель Анджелины Джоли высказался об иске Брэда Питта

Бывшие супруги постоянно находят новые поводы для разногласий. Недавно актер обвинил экс-супругу в том, что она умышленно нанесла вред его бизнесу, продав часть их винодельни конкуренту. Русский бизнесмен тут же начал враждебное поглощение бизнеса актера, в интересах своей компании.Питт уверен, что Джоли решилась на продажу из мести. Так как в это же время было вынесено решение о совместной опеке над детьми. Но Анджелина уверяет, что все было иначе."Иск мистера Питта против миссис Джоли является продолжением ложного повествования, и правда о ситуации до сих пор не обнародована. После событий, которые привели к тому, что Джоли подала на развод, она приняла трудное решение продать свою долю в бизнесе. Сделав несколько предложений бывшему мужу и зная, что бизнес будет унаследован их детьми, она нашла делового партнера с опытом работы в алкогольной промышленности", - заявил представитель актрисы изданию People.Так что эпопея продолжается.