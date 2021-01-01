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"Правда не обнародована": представитель Анджелины Джоли высказался об иске Брэда Питта

Вчера, 15:10
Кажется, что суды между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли не закончатся никогда.

"Правда не обнародована": представитель Анджелины Джоли высказался об иске Брэда Питта
Бывшие супруги постоянно находят новые поводы для разногласий. Недавно актер обвинил экс-супругу в том, что она умышленно нанесла вред его бизнесу, продав часть их винодельни конкуренту. Русский бизнесмен тут же начал враждебное поглощение бизнеса актера, в интересах своей компании.

"Правда не обнародована": представитель Анджелины Джоли высказался об иске Брэда Питта


Питт уверен, что Джоли решилась на продажу из мести. Так как в это же время было вынесено решение о совместной опеке над детьми. Но Анджелина уверяет, что все было иначе.

"Правда не обнародована": представитель Анджелины Джоли высказался об иске Брэда Питта


"Иск мистера Питта против миссис Джоли является продолжением ложного повествования, и правда о ситуации до сих пор не обнародована. После событий, которые привели к тому, что Джоли подала на развод, она приняла трудное решение продать свою долю в бизнесе. Сделав несколько предложений бывшему мужу и зная, что бизнес будет унаследован их детьми, она нашла делового партнера с опытом работы в алкогольной промышленности", - заявил представитель актрисы изданию People.

Так что эпопея продолжается.

"Правда не обнародована": представитель Анджелины Джоли высказался об иске Брэда Питта

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Ключевые слова: julianews, Брэд Питт, Анджелина Джоли

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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