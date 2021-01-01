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Павел Прилучный продал особняк, в котором жил с Агатой Муцениеце

Вчера, 15:04
В последнее время в СМИ активно обсуждается возможный роман Павла Прилучного и Зепюр Брутян.

Павел Прилучный продал особняк, в котором жил с Агатой Муцениеце
Они подогревают слухи о своих отношениях, публикую романтичные фотографии, но что на самом деле происходит между ними не комментируют. Вот только недавно актриса дала понять, что это был лишь пиар ход, поблагодарив Прилучного за подписчиков.

Павел Прилучный продал особняк, в котором жил с Агатой Муцениеце


А теперь адвокат Павла сообщил, что тот продал особняк, в котором жил с Агатой Муцениеце и детьми.

"Вырученные деньги вкладываются в новый дом в другом районе, поменьше. Вероятно, как раз для новой жены. Прежний коттедж был большой, рассчитан на двоих детей. К тому же в «Трувиле» все было связано с его первой женой Агатой. Здесь они провели много времени и даже во время пандемии, собираясь разводиться, жили там с детьми", - сообщил Сергей Савенко.

Павел Прилучный продал особняк, в котором жил с Агатой Муцениеце


К слову, знакомы Прилучного ничего не знают о его женитьбе. По мнению Владимира Епифанцева актер бы не пошел на это.

Павел Прилучный продал особняк, в котором жил с Агатой Муцениеце

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Ключевые слова: julianews, Павел Прилучный

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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