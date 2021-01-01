Павел Прилучный продал особняк, в котором жил с Агатой Муцениеце

А теперь адвокат Павла сообщил, что тот продал особняк, в котором жил с Агатой Муцениеце и детьми.
"Вырученные деньги вкладываются в новый дом в другом районе, поменьше. Вероятно, как раз для новой жены. Прежний коттедж был большой, рассчитан на двоих детей. К тому же в «Трувиле» все было связано с его первой женой Агатой. Здесь они провели много времени и даже во время пандемии, собираясь разводиться, жили там с детьми", - сообщил Сергей Савенко.
К слову, знакомы Прилучного ничего не знают о его женитьбе. По мнению Владимира Епифанцева актер бы не пошел на это.