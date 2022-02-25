Сестра Жанны Фриске больна онкологией

Девушка сообщила, что ее двоюродная сестра больна онкологией. У Натальи Гончаренко случился рецидив рака груди. При чем метастазы уже проникли в позвоночник и печень. Сейчас она находится в Украине, и Наталья делает все, чтобы помочь родственнице."Мы сейчас ищем любые способы помощи ей: как финансовые, так и возможность перевезти ее в Россию, сейчас мы пока узнаем это, либо, если здесь не возьмутся за нее врачи, тогда Израиль", - рассказала Фриске.Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. Несмотря на усилия врачей, певице не удалось победить глиобластому.