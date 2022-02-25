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Сестра Жанны Фриске больна онкологией

Вчера, 17:20
Наталья Фриске только недавно радовалась материнству, как на ее семью снова обрушилась беда.

Сестра Жанны Фриске больна онкологией
Девушка сообщила, что ее двоюродная сестра больна онкологией. У Натальи Гончаренко случился рецидив рака груди. При чем метастазы уже проникли в позвоночник и печень. Сейчас она находится в Украине, и Наталья делает все, чтобы помочь родственнице.

Сестра Жанны Фриске больна онкологией


"Мы сейчас ищем любые способы помощи ей: как финансовые, так и возможность перевезти ее в Россию, сейчас мы пока узнаем это, либо, если здесь не возьмутся за нее врачи, тогда Израиль", - рассказала Фриске.

Сестра Жанны Фриске больна онкологией


Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. Несмотря на усилия врачей, певице не удалось победить глиобластому.

Сестра Жанны Фриске больна онкологией


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Ключевые слова: Жанна Фриске, Наталья Фриске, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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