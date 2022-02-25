Курьер сбил журналистку Алену Долецкую

Дело было вечером на одном из пешеходных переходов на Остоженке. Алена вместе со своим ассистентом переходила улицу на зеленый свет, как в них въехал курьер доставки Delivery club.Алена еще лежала на асфальте, а рядом уже оказался полицейский, но пока он расспрашивал, что случилось и нужна ли помощь, курьер быстренько укатил с места происшествия, а устраивать погоню полицейский не стал и тоже уехал. Проезжающий мимо молодой человек дал им воды, но поскольку стоянка в этом месте запрещена, уехал и он.Долецкая добралась до дома самостоятельно, переоделась, а потом уже отправилась «снимать побои» в травмпункт.В результате был диагностирован перелом ладьевидной и тановой кисти правой руки, а также многочисленные ушибы, повреждение мягких тканей и гематомы.«Чувствуем себя нормально, хоть и в шоке до сих пор», - сообщила своим поклонникам Алена.Ну, а поскольку в полицию о происшествии она заявила, то ведется следствие.Может даже и найдут «ночного гонщика».