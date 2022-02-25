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Курьер сбил журналистку Алену Долецкую

Сегодня, 18:33
Сегодня утром стало известно, что журналиста, публициста и креативного консультанта Алену Долецкую сбил курьер на электросамокате.

Курьер сбил журналистку Алену Долецкую
Дело было вечером на одном из пешеходных переходов на Остоженке. Алена вместе со своим ассистентом переходила улицу на зеленый свет, как в них въехал курьер доставки Delivery club.

Курьер сбил журналистку Алену Долецкую


Алена еще лежала на асфальте, а рядом уже оказался полицейский, но пока он расспрашивал, что случилось и нужна ли помощь, курьер быстренько укатил с места происшествия, а устраивать погоню полицейский не стал и тоже уехал. Проезжающий мимо молодой человек дал им воды, но поскольку стоянка в этом месте запрещена, уехал и он.

Курьер сбил журналистку Алену Долецкую


Долецкая добралась до дома самостоятельно, переоделась, а потом уже отправилась «снимать побои» в травмпункт.

В результате был диагностирован перелом ладьевидной и тановой кисти правой руки, а также многочисленные ушибы, повреждение мягких тканей и гематомы.

«Чувствуем себя нормально, хоть и в шоке до сих пор», - сообщила своим поклонникам Алена.

Ну, а поскольку в полицию о происшествии она заявила, то ведется следствие.

Может даже и найдут «ночного гонщика».

Курьер сбил журналистку Алену Долецкую


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Ключевые слова: julianews, Алена Долецкая

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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