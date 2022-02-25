Ольга Орлова рассказала, как общается с бывшей женой своего мужа

Поклонники буквально засыпали певицу вопросами, как ей бывшая мужа? Не вцепились ли женщины друг другу в волосы? Но, к сожалению, традиционной драки на свадьбе не было, ведущая Дом-2 не видит соперницы в лице бывшей возлюбленной Валерия, да и вообще, они взрослые и цивильные люди.
«Я так понимаю, все ждут драку? Расходимся! Мы замечательно общаемся!», - высказалась Орлова.
В общем, свадебная вечеринка прошла тухло: гости плясали под МОТа, певица Ольга почему-то не осчастливила молодоженов своими хитами, разборок между жёнами тоже не было.