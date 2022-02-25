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Ольга Орлова рассказала, как общается с бывшей женой своего мужа

Сегодня, 18:28
Ольга Орлова не так давно вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий Масалов.

Ольга Орлова рассказала, как общается с бывшей женой своего мужа
Он старше телеведущей на 10 лет и имеет за плечами жизненный багаж в лице бывшей жены и взрослой дочери. На днях наследница Валерия вышла замуж. На торжестве по случаю свадьбы падчерицы погуляла и Ольга Орлова. Ну и конечно, экс-супруга предпринимателя, она же мать невесты, также была в числе гостей.

Ольга Орлова рассказала, как общается с бывшей женой своего мужа


Поклонники буквально засыпали певицу вопросами, как ей бывшая мужа? Не вцепились ли женщины друг другу в волосы? Но, к сожалению, традиционной драки на свадьбе не было, ведущая Дом-2 не видит соперницы в лице бывшей возлюбленной Валерия, да и вообще, они взрослые и цивильные люди.

Ольга Орлова рассказала, как общается с бывшей женой своего мужа


«Я так понимаю, все ждут драку? Расходимся! Мы замечательно общаемся!», - высказалась Орлова.

В общем, свадебная вечеринка прошла тухло: гости плясали под МОТа, певица Ольга почему-то не осчастливила молодоженов своими хитами, разборок между жёнами тоже не было.

Ольга Орлова рассказала, как общается с бывшей женой своего мужа

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Ключевые слова: julianews, Ольга Орлова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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