Ольга Орлова рассказала, как общается с бывшей женой своего мужа

Он старше телеведущей на 10 лет и имеет за плечами жизненный багаж в лице бывшей жены и взрослой дочери. На днях наследница Валерия вышла замуж. На торжестве по случаю свадьбы падчерицы погуляла и Ольга Орлова. Ну и конечно, экс-супруга предпринимателя, она же мать невесты, также была в числе гостей.Поклонники буквально засыпали певицу вопросами, как ей бывшая мужа? Не вцепились ли женщины друг другу в волосы? Но, к сожалению, традиционной драки на свадьбе не было, ведущая Дом-2 не видит соперницы в лице бывшей возлюбленной Валерия, да и вообще, они взрослые и цивильные люди.«Я так понимаю, все ждут драку? Расходимся! Мы замечательно общаемся!», - высказалась Орлова.В общем, свадебная вечеринка прошла тухло: гости плясали под МОТа, певица Ольга почему-то не осчастливила молодоженов своими хитами, разборок между жёнами тоже не было.