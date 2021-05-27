Брэд Питт снова подал в суд на Анджелину Джоли

Эта парочка судится по всевозможным поводам уже много лет и в этот раз Анджелина нашла очередной способ ударить бывшего мужа «по больному».Еще в 2008 году звездная пара купила виноградники на юге Франции и Бред начал с энтузиазмом развивать собственный винодельческий бизнес под брендом Miraval.Когда же пришло время делить совместно нажитое имущество, Питт попросил жену, которая не особо участвовала в этом бизнесе, не продавать её долю никому, и она, вроде бы как, согласилась.Но это было тогда, а сейчас Брэд узнал, что бывшая свое обещание нарушила и все же продала свои акции российскому миллиардеру Юрию Шефлеру, которого Питт назвал «незнакомцем с ядовитыми ассоциациями и намерениями». Так что и здесь не обошлось без русских.Актер уверен, что сделано это назло ему и это несомненно подорвет имидж его винодельческого бренда. Так что Питт намерен судиться и оспорить эту сделку.Так что, суд будет, но вряд ли шоу получится столь же зажигательным, как у Деппа и Хёрд.