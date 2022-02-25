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Анастасия Решетова передумала переезжать из России

Сегодня, 12:18
На протяжении последнего года Анастасия Амина Решетова собиралась переезжать в Эмираты, о чем даже сообщала в своём блоге.

Анастасия Решетова передумала переезжать из России
Бывшая возлюбленная Тимати даже стала резидентом страны. Месяцами модель зависала там, оставив сына на попечение нянь в Москве. Но, видимо возлюбленный передумал и отправил Настасью в отставку. Потуги к переезду прекратились и это заметили поклонники.

Анастасия Решетова передумала переезжать из России


В итоге Решетова подтвердила, что переезд в Дубай отменяется, а причиной тому стало то, что Ратмира пристроили в хороший детский сад в Москве, так что, заботливая мать Настя теперь переехать не сможет.

Анастасия Решетова передумала переезжать из России


Объяснение не совсем логичное, с учетом того, что Решетова легко оставляет сына с посторонними людьми, появляясь в Москве не больше пары раз в месяц. Ну а кроме этого, собираясь жить в другую страну, она все же должна была думать о том, что Ратмиру пора идти в сад. Так что, приплести сына и прикинуться сердобольной мамочкой у Амины не получилось.

Анастасия Решетова передумала переезжать из России

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Ключевые слова: julianews, Анастасия Решетова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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