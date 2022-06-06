Как Татьяна Лазарева зарабатывает деньги в Испании

К слову, в этой стране телеведущая и до этого проводила много времени, правда, деньги на проживание в основном зарабатывала в России. Теперь же ситуация несколько изменилась, однако, Лазаревой нужно вертеться, зарабатывать на жизнь и аренду коттеджа, а кроме того, содержать дочь, которая намеревается учиться в Англии.По словам Татьяны, она себя чувствует вполне стабильно в материальном плане. Так, с 2017 года в своём испанском городке каждый месяц она проводит вечеринку «Ужин со смыслом», который проходит в формате игры.«Здесь я провожу каждый месяц «Ужин со смыслом». Это такая вечеринка, которую я придумала и делаю с 2017 года. Люди приходят, платят за билеты, я подготавливаю вопросы. У меня есть человек, который придумывает вопросы, я их редактирую. Я примерно представляю круг людей, которые здесь собираются. Раз в месяц такую штуку провожу. Зарабатываю две-три тысячи евро», - рассказала Лазарева журналистам.Помимо того, телеведущая зарабатывает на банковском вкладе. Некоторое время назад она открыла вклад, вложив туда доходы от рекламной компании и теперь получает с него проценты.«Отдала эти деньги в рост. И у меня сейчас капает тыщенка - полторы. Я это все откладываю», - признается актриса. Вместе с тем, у Лазаревой имеется недвижимость в Москве, которую она пока не собирается продавать, надеясь, что когда-нибудь вернётся в Россию. Так что, может зарабатывать ещё и на аренде.